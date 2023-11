A megjelentek először a gyermek és a generációk közti bizalomról Básti Zoltán családterapeutától hallhattak, majd dr. Nagy-Balás Borbála, az UNICEF gyermekjogi munkatársa a világszervezet azon törekvéseit mutatta be, amikkel a gyermekbántalmazások ellen lépnek fel. Többek között a kortárs bántalmazások tavalyi kutatási eredményeit, a megelőzéshez kapcsolódó kezdeményezéseket ismerhették meg résztvevők.

Szó volt továbbá a digitális forradalomról, dr. Baracsi Katalin családjogi szakjogász, közösségi médiatréner interaktív előadásában ismertette a közösségi média trendjeit, annak a fiatalokra gyakorolt hatását, valamint bemutatta a jó gyakorlatokat. A rendezvény végén dr. Rácz Dominika jogász a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány gyermekvédelmi tapasztalatait és eseteit osztotta meg a hallgatósággal.

Balaicz Zoltán köszöntőjében hangsúlyozta: az önkormányzat az elmúlt tíz esztendőben igyekezett újjászervezni a helyi, fiatalokkal foglalkozó szakmai hátteret. Ennek első fontos állomása volt a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat újjáélesztése, működésükre országos szinten is felfigyeltek. A felsőfokú képzés hallgatói önkormányzata is számos programot szervez, kapcsolódik be a város közéletébe. Ugyancsak jelentős az Ifjúsági Kerekasztal tevékenysége, rendezvénysorozata. Emellett kiemelkedő esztendő volt 2017, amikor Zalaegerszeg elnyerte az UNICEF Gyermekbarát Település címet, mondta a polgármester.