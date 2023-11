Idén 11. alkalommal rendezték meg a kertészkedést népszerűsítő programot, amire évről-évre többen neveznek be, hogy megmutassák a konyhakertjüket. Ezúttal 320 településről 2056 nevezés érkezett. A gutorföldei gazdák a kezdetek óta részt vesznek a kertvetélkedőn és évről évre sikeresen szerepelnek, köszönhetően a hozzáértésnek, odafigyelésnek és a gondos munkának, amit a veteményesekben, zártkertekben elvégeznek.

A vetélkedő helyi koordinátor, Fercsák Lászlóné elmondta, hogy a községben minden évben szép számban jelentkeznek a vetélkedőre, a mostani versenyre is közel 80-an neveztek.

– Nehéz év volt a 2023-as, ebben egyetértünk mindannyian – kezdte Fercsák Lászlóné. – Tavasszal, mikor már a jó időnek kellett volna beköszöntenie, jött a fagy, mindent elvitt. Miután kiültettük a palántákat, hosszú ideig nem volt csapadék és hűvös is volt. A gyökérzöldségek csak nehezen keltek ki, majd a paprikák a hőséget szenvedték meg. Viszont ahogy végignéztük a kerteket, szép eredményeket láttunk, mindenki keményen megdolgozott ezért. Akik árnyékoltak, mulcsoltak, gyomláltak vagy rengeteget kapáltak, azoknál szépek voltak a kertek. A gyümölcsösök viszont nagyon hiányosak, almát, körtét, málnát, szedret lehetett találni, de a csonthéjasoknak nem volt jó évük.

Mindezen körülmények között három gazda kertjét terjesztették fel országos díjra, ketten el is hozták az elsőséget.

Tóth Lászlóné normál kategóriában érdemelte ki az országos elismerést, első alkalommal. A magasabb helyen fekvő veteményesében szépen termett például a paprika. Náluk az időjárásnál talán nagyobb kárt okoztak a vadak, még betakarítás előtt rájártak a céklára, kukoricára és okoztak nem kevés bosszúságot.

Bencze Ferenc és felesége Kovács Mária zártkert-vegyes kert kategóriában kapták meg az országos elismerést. Bencze Ferenc úgy jellemezte az évet, hogy vagy égett, vagy úszott, vagyis vagy hőség volt, vagy hirtelen jött nagy mennyiség csapadék. A hegyen a 600 tő szőlő mellett gondoznak több mint 20 barack- és almafát, de terem még körte, füge, fekete szeder, ribizli, szilva és cseresznye is. Idén nem kellett sokat betakarítani gyümölcsből, mert télen akkora fagy volt, amekkorát 50 éve nem tapasztalt. De az idei egy ilyen év volt – nyugtázták minannyian.

Fercsák Lászlóné hozzátette, hogy a díjazottak számán is látszik, hogy az időjárás viszontagságaival nehezen boldogultak országszerte, hiszen míg korábban közel 100 országos díjat is kiosztottak, most alig 40-et.

Az országos díjak mellett Gutorföldéről Bella Ferencné mini kert kategóriában oklevelet kapott, illetve Zalában még Vonyarcvashegyre került egy országos első díj.

Gutorföldén a jövő évi kiírásra is neveznek és bíznak abban, hogy 2024-ben kegyeibe fogadja a kertművelőket az időjárás.