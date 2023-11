Gönczi Ferenc néprajzkutatóra, a városi múzeum létrehozásnak egyik kezdeményezőjére emlékeztek halálának 75. évfordulója alkalmából a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága és a Magyar Néprajzi Társaság nemzetiségi szakosztálya szervezte konferencián.

Mint Béres Katalin, a Göcseji Múzeum történésze érdeklődésünkre felidézte, már az első világháború előtt voltak kísérletek a városi múzeum létrehozására, amihez Gönczi Ferenc komoly támogatást nyújtott. Latba vetette kapcsolatait és emellett mai napig érvényes szakmai útmutatásokat adott az anyagok gyűjtéséhez, nyilvántartásához. Zalaegerszeg anyagi lehetőségei azonban nem tették lehetővé a közgyűjtemény létrehozását, erre csak 1950-ben került sor, amit Gönczi Ferenc már nem érhetett meg.

Arról már az emlékkonferencia egyik kezdeményezője, Horváth Sándor, a Magyar Néprajzi Társaság nemzetiségi szakosztályának elnöke beszélt, hogy az 1861-ben Nemesrádón született Gönczi Ferenc tanítói végzettséget szerezve munkája mellett az 1890-es évektől fordult a néprajz kutatása felé. Gyűjtőmunkája eredményeit a Muraközről 1895-ben adta ki monográfiában. Később a Göcsejben és a Hetésben gyűjtött, aminek összefoglalása 1914-ben jelent meg. Az 1920-as évektől Somogyban is folytatott kutatást, ennek eredményeivel alapozta meg a kaposvári múzeum néprajzi gyűjteményét.

Horváth Sándor szólt arról is, hogy Gönczi Ferenc tanítóként ismerte a települések értelmiségét, a közösségek szervezőit, és segítségükkel folytatta a gyűjtéseit is. Érdekességként említette meg, hogy Somogyban gyűjtve különös figyelmet szentelt a gyermekjátékoknak és a gyermekek életének. Ezt pedig beépítette tanítói munkájába is, abban a korban újszerű volt a látásmódja, amit amúgy is az emberközpontúság jellemzett, tette hozzá.

Az emlékkonferencia kezdetén megkoszorúzták Gönczi Ferenc bronz mellszobrát; Fritz János alkotását 25 évvel ezelőtt leplezték le a Göcseji Múzeum előtt.

Kostyál László, Göcseji Múzeum tudományos igazgatója, Béres Katalin, Horváth Sándor, Tollár-Kránicz Renáta nemesrádói önkormányzati képviselő, Gazdagné Gecse Anna, Nemesrádó polgármestere, Gecse Péter, Zalaegerszeg alpolgármestere, Pácsonyi Imre, a vármegyei közgyűlés alelnöke,