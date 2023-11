Siklósi Judit, a baráti társaság zalaegerszegi szervezetének elnöke lapunknak elmondta, december 7-én, csütörtökön este hat órakor láthatja a közönség a társaság vendégeként a Helen Miller amerikai színművész főszereplésével készült filmet, a jegyek biztosításával, a vetítés megvásárlásával a közelgő hanuka alkalmából kívánják megajándékoznia a zalaegerszegieket. A látogatók az ünnepre hangolódva fánkot is kapnak majd. A látogatókat Siklósi Judit köszönti.

Ezután december 8-án, 11-én és 12-én egy-egy alkalommal 60 diák nézheti meg a filmet a baráti társaság jóvoltából, a lehetőséggel a Csány László Technikum, a Kölcsey Ferenc Gimnázium és Zrínyi Miklós Gimnázium tanulói élhetnek. A program támogatásában részt vesz a Zalaegerszegi Tankerület és a város önkormányzata. Az ízes fánk a diákokat is várja majd. A film pedig sajnálatos aktualitást is hordoz az Izraelben, a gázai övezetben októberben kitört fegyveres konfliktus miatt. Ismeretes, a Kijevben született Golda Meir a jom kippuri elnevezéssel számon tartott háború idején is vezette az 1948-ban létesült Közel-keleti országot.