A telet idéző figurát, bár hullott egy kevés hó, biztos, ami biztos, Némethné Kámi Anikó vezetésével levetett gumiabroncsokból formálták, a forró italok viszont Somogyi Ferencné, Margit jóvoltából a hagyományos módon, igazi, finom borból és gyümölcstea-filterből készültek.

– Délelőtt megtartottuk a Mikulás-főpróbát is, Ruzsics Károly, az idei télapónk felöltötte a jelmezt, ahol kellett ráigazítottuk, s december 3-án délután majd vele és a két krampuszunkkal: Tóth Mátyással és testvérével, Mátéval felkerekedünk és sorra meglátogatunk minden gyerkőcöt. Örömmel mondhatom: régen volt ilyen sok kisgyerek Pózván! 70 mikuláscsomagot készítettünk, az árának nagyobb részét ezúttal is a Pózváért Alapítvány állta. Az ő jóvoltukból készül a városrész adventi koszorúja is, ami a kőkereszt mellett kap majd helyet – újságolta Tanainé Farkas Zsuzsanna, az Összefogás Egyesület elnöke.

Amikor a nagymama és az unoka együtt alkot – Varga Lászlóné és Bajzik Bianka az adventi gyertyatartókkal

Fotó: Fincza Zsuzsa

Az egyesületnek amúgy nem csak a közösségi dekorációkra és rendezvényekre van gondja, szombat délután az érdeklődők saját családjuk részére is készíthettek karácsonyi díszeket. Örökzöld ágakat, borostyánt, kecskerágót, fenyőt, fagyalt, színes bogyókat mindenki vitt magával, apró száraz terméseket, gyöngyöket, gombokat és egyéb bigyót az egyesület biztosított. Az alkotómunkához tanácsokat és segítséget a virágkötészetben jártas Takács Attiláné Icutól és munkatársától Pompor Andreától kaptak, amellett, hogy mindenki szabadon kibontakoztathatta kreativitását. Varga Lászlóné például a tavalyi családi karácsonyi díszt újította meg, unokája, Bajzik Bianka a zöld ágakkal befont adventi koszorút tobozokkal, ezüstre, aranyra festett száraz termésekkel dekorálta. Gáspár Enikő és kislánya, Kovács Sophie kaspókból készített gazdagon díszített asztali dekorációt, Szabó Lászlóné Jutka ajtódíszt, Méhesné Soós Ibolya adventi koszorút formált, s Árvainé Anikó, az egyesület új tagja is megmutathatta kézügyességét.

– Amivel szintén büszkélkedhetünk – jegyezte meg Tanainé –, hogy a belépőkkel fiatalodik a közösségünk, s a közelmúltban is többen jelezték, hogy szeretnének csatlakozni az egyesületünkhöz. Amellett, hogy december 16-án egy forralt boros, műsoros karácsonyváró ünnepséget, 28-án pedig egy közös zenés évzáró bulit tartunk, a jövő év elején a programunkat tervező tanácskozásra meghívjuk leendő tagjainkat, egyrészt, hogy ismerkedjünk, másrészt, hogy lássák, mire számíthatnak. Mivel a jelentkezők családos fiatalok, borítékolható, hogy a gyermekekkel közös rendezvényeink száma gyarapodni, tartalmuk pedig gazdagodni fog.