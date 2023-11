Összesen 10 darab hársfát -5 darab ezüstöt és 5 darab kislevelűt – ültettek el a helyi önkormányzati képviselők a kultúrház udvarán. A munkálatokhoz szakmai segítséget Hári József alpolgármester, a Zalaerdő Zrt. lenti erdészetének helyi kerületvezető erdésze nyújtott.

A fásítási programban beszerzett növények a kiöregedettek helyére kerültek, ezzel megújult a kultúrház a környezete. A parkosításra szükség volt már, a fákra pedig egyfajta jelképként is tekintenek Kerkafalván, hiszen a község címerén egy tölgyfa látható, amihez nagyon hasonlít a hársfa, és az egészségre is jó hatással van.

Az elmúlt időszakban a településen több alkalommal is végeztek a testületi tagok és a közfoglalkoztatottak társadalmi munkát, maguk oldották meg a fűnyírást a falu önkormányzati területein, részt vettek az árkok tisztításában, illetve az egyik utcában a fák benyúló ágait is levágták.

A közös munka egyrészt költséghatékony, hisz nem kell e célra vállalkozót felfogadni és a kiszámlázott tételt kifizetnie az önkormányzatnak, illetve az összetartást is erősíti.

A közösségi munkálatok mellett rendezvényeket is tartanak még idén a faluban, a tervek szerint december 9-én lesz majd a karácsonyi ünnepség és az idősek találkozója, illetve szilveszterre is készülnek.