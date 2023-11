Ugyan az őszi szezon lassan a végéhez közeledik, de még az előttünk álló hétvégén is lesz néhány horgászverseny Zalában. Zalalövőn, a Borostyán-tóhoz ragadozóhalak kifogására hívják a pecásokat, Kustánszegen viszont a békés halakkal próbálkozhat az a negyven fő, aki jelentkezett a III. Mikulás Kupára. Utóbbi helyszínen Kelemen Csaba, a Göcsej Horgász Egyesület elnöke arról tájékoztatta lapunkat, hogy eseménydús időszakon vannak túl, hiszen a hónap elején telepítést hajtottak végre, majd a verseny szervezése kötötte le idejüket, illetve az elnökség is ülésezett, előkészítve a december 9-re tervezett éves közgyűlésüket.

– Az őszi halasítás során 3550 kilogramm halat telepítettünk – mondta Kelemen Csaba. – Ebből 2800 kilogramm volt a három- és 500 kilogramm a kétnyaras ponty, továbbá 250 kilogramm keszeget is tettünk a vízbe. Ez a telepítés a Magyar Országos Horgász Szövetség állománypótlási és fejlesztési célelőirányzatának pályázati támogatásával valósult meg. A telepítést kéthetes halelviteli tilalom követte. Ez utóbbit csak az egyesületi tagjaink számára függesztettünk fel, a vendéghorgászok az év végéig már csak sport célú jegyet válthatnak.

Kelemen Csaba hozzátette: az egyesület az idei évben is sikeresen pályázott, ennek köszönhetően 774 ezer forintot nyertek, ami 675 kilogramm három- és 500 kilogramm kétnyaras ponty, illetve 200 kilogramm vegyes keszeg beszerzését segítette elő. Süllőtelepítést is terveztek – erre szintén ezen a hétvégén került volna sor –, ám szállítóoldali technikai problémák miatt ezek a halak egyelőre nem érkeznek meg Kustánszegre. A telepítés ideiglenes elmaradása miatt a tervezett és már bejelentett rablóhal horgászatára irányuló tilalom is felfüggesztésre került. Ugyancsak elmaradt az egyesület novemberi környezetvédelmi közösségi munkája is, utóbbit a kedvezőtlen időjárás miatt halasztották el decemberre.

Az egyesületi elnök néhány problémáról is beszámolt. Kustánszegen újra megjelentek a halállományt pusztító kormoránok, amelyek kilövésére már megkérték az engedélyeket az illetékes hatóságtól. A környezetükben felbukkant továbbá a hód is, amely a sok bosszúság mellett konkrét károkat is okoz, éppen a minap döntött bele a rágcsáló a tó németfalusi oldalán egy terebélyes fát a vízbe.

Zalalövőn, a Borostyán-tónál a szombaton pergető versenyt rendeznek. Az ottani egyesület tagjai szerint a tó tele gyönyörű csukákkal, ezt az elmúlt napok fogásai is alátámasztják. Ugyanakkor nem csupán ragadozók, békés halak is bőven akadnak horogra, éppen a napokban dőlt meg az egyik idei rekord, egy zalaegerszegi horgász az eddigi legnagyobb tömegű, 21,43 kilós pontyot fogta ki. A Borostyán-tónál szintén zajlanak a halasítások, a hónap elején kilenc mázsa keszeget, míg ezen a héten 1600 kilogramm pontyot telepítettek.

Pusztaszentlászlón az elmúlt hét végén tartotta pergető horgászversenyét a helyi Haladás Horgász Egyesület, erről már beszámoltunk lapunkban, akárcsak arról, hogy a közép-zalai településen egyedülálló módon saját halneveldét is működtetnek, melynek halutánpótlására dr. Jandó Zoltán egyesületi elnök elmondása szerint hamarosan kétnyaras pontyok érkeznek. November elején ugyancsak volt telepítés, ám akkor a horgászok előtt nyitott Felső-tóba helyeztek ki 100 kilogramm egynyaras süllőt, illetve 510 kilogramm piaci pontyot. Ez utóbbiak átlagos tömege meghaladta a két kilogrammot.