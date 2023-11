Ennek költsége 4.352.000 forint, fedezete pedig kisebb részben az intézmény büdzséjében rendelkezésre álló 1.352.000 forintos bérmegtakarítás, továbbá az a 3 millió forint, amit a város önkormányzata az idei költségvetésének működési tartaléka terhére biztosít, közölte Baracskai József polgármester a testületi ülésről szóló, közösségii oldalán közzétett beszámolóban.

Hozzátette, hogy szintén egyszeri nettó 100.000 forintos béren kívüli juttatást kapnak a Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központban foglalkoztatottak, a Zalaszentgrót Város Önkormányzatánál munka-és közszolgálati jogviszonnyal, illetve a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatalban jogviszonnyal rendelkező foglalkoztatottak pedig nettó 12.000 Ft/hó/fő egyösszegű keresetkiegészítésben részesülnek. Ez utóbbi esetekben a forrás rendelkezésre áll az intézmények költségvetésében.

Az előterjesztés indoklásában egyebek között az olvasható, hogy noha a központi jogszabályok révén egyes ágazatokban bérfejlesztés valósult meg, más területeken nincs érdemi változás, a bérek vásárlóereje ugyanakkor folyamatosan csökken a magas infláció miatt.

Lakossági felvetésekre is reagálva hozott határozatot a képviselő-testület arról, hogy sebességmérő berendezéseket szereltet fel a Május 1. utcában, melynek burkolata épp a közelmúltban újult meg egy belterületi utak fejlesztését segítő TOP Plusz-pályázatnak köszönhetően. A környéken élők közül többen már a kivitelezés megkezdése előtt jelezték: tartanak a gyorshajtók számának emelkedésétől, a felújítás befejezése után pedig még inkább indokolttá vált a forgalom csillapítása.

Az önkormányzat az idei költségvetés fejlesztési tartalékából mintegy 2,2 millió forintot fordít a két, napelemmel táplált radaros sebességmérő telepítésére. Ezek azonnal és pontosan jelzik majd a vezetőknek járművük sebességét, továbbá adatokat gyűjtenek az útszakaszt használók számáról, sebességéről, így objektív információkhoz juthatnak a döntéshozók is. Előnye ennek a megoldásnak az is, hogy a rendszer alacsony költséggel áttelepíthető, ha esetleg máshol lenne szükség rá a későbbiekben.

A döntéselőkészítés során felvetődött ugyan fekvőrendőr telepítésének lehetősége is, ám az már be sem került a határozati javaslatba. Ez a variáció szintén milliós költséggel járna, de ha nem váltaná be a hozzá fűzött reményeket, az eltávolítása és az útburkolat helyreállítása újabb milliós kiadást jelentene, közölte Baracskai József.