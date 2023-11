Csesztregen nem ismeretlen Doma Péter, aki Vas vármegyében, Hegyhátszentmártonban él, s bár magyar-filozófia bölcsészként szerzett diplomát, ma főként méhészként, illetve – ahogy ő fogalmazott – fizikai szabadfoglalkozásúként keresi kenyerét. Gyerekkorát, középiskolás éveinek egy részét Csesztregen töltötte, részben ezért is került a könyvbemutató a településre.

-Csesztreg sokat jelent nekem érzelmileg ma is, ahogy öregszem, rengeteget nosztalgiázom, jó emlékeket őrzök innen, ezért is köszönöm a helyieknek a meleg fogadtatást a könyvbemutatón – kezdte e bevezető gondolatokkal Doma Péter. - A világban zajló eseményekről, az élet dolgairól mindig is volt vaskos véleményem volt, igyekeztem mindezt leírni már 20 évvel ezelőtt is, álmodtam merészeket, s ezek most kezdenek megvalósulni, például e könyv formájában.

A kötet tartalmára rátérve Doma Péter elmondta, hogy nagy hatással volt Dosztojevkszij és az orosz realista irodalom képviselői, illetve az, ahogy ezek a szerzők a hit megélésében elmerültek és ahogy hiteles keresztény ideálokat mutatnak fel az olvasóknak. A könyv cselekménye a második világháború végén kezdődik és a 2010-es évekig kíséri végig a főszereplő, Szvitlana életútját.

- A regény fikció, hősöm ruszin-magyar kettős identitású, görög katolikus vallású Szvitlana, nehéz sorsú, árvalány, analitikus, nagy műveltségigényű, mély hite által szinte apostoli alkat – mondta. - Szinte a teljes magyar 20. század a történet háttere, ez alkalmat ad valami féle történelmi tabló megfestéséhez, benne a főszereplő, a maga mély és rendíthetetlen hitével, kettős identitásával. A történet a második világháború utolsó hónapjaiban kezdődik, s a 2010-es évek közepéig tart. Főhőse Szvitlana, Kárpátalja ruszin lakta területéről származó lány, aki az egyre fenyegető orosz megszállás miatt pap-barátja javaslatára és tervei alapján Magyarországra szökik egy szabolcsi nagyközségbe, ahol fokozatosan beilleszkedik, s élete java része is itt telik majd. Idővel férjhez megy, családot alapít. Valamennyiük életét beárnyékolja az egyre inkább megerősödő kommunizmus. Részt vesznek az 1956-os forradalomban, melynek nyomán meghurcoltatás lesz az osztályrészük, férje börtönbe kerül. A sors szeszélye folytán fiuk a hetvenes években szintén rács mögé kerül, mert sorkatonaként megtagadja a megemlékező, tüntető fiatalok elleni erőszakot. Később, a vasfüggöny leomlásakor, hősnőnk immár öregen hazalátogathat falujába, karitatív, lelkiekben teljes életet él, szerényen, s hitelesen, megismerve gondolkodását, hogy mit tart értéknek ebben az értékeit tékozló világban. Lelki mélységeket járó gondolatai a könyvnek rabul ejtik az olvasót és hamar beszippantják.

Hozzátette, hogy itt nem teológiáról, hanem művészien megalkotott fikcióról van szó, ami teológiát ér. A regény alapvető célja fölhívni az olvasó figyelmét létünk legfontosabb, a hit által meghatározott értékekre.

- Jó szívvel ajánlom a könyvet mindenkinek, de főként annak, aki szereti az érzelmeket megmozgató, emelkedett, szép történetet, hagyományos értékrendet vall, s vágyik egy újszerű olvasmányra - zárta Doma Péter.

A könyvbemutatón Fülöp András történész beszélgetett a szerzővel, akit a község nevében Bedő Róbert polgármester köszöntött.