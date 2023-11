A rendezvényen Tánczosné Mánfai Csilla intézményvezető köszöntötte a megjelent pedagógusokat és a gyermekvédelmi jelzőrendszer más képviselőit. A kiállításról, mely a téma vizuális hátterét adta, Bognárné Bengő Hajnalka, annak szervezője beszélt. Mint mondta: a tárlat, mely december 1-ig látható Lentiben, izgalmas képi megjelenítése a bántalmazásnak. A Richard Jonhson kanadai fotóművész által készített képek szereplőin a sminkesek arcfestéssel tették láthatóvá a szóbeli erőszak láthatatlan nyomait, ütés, horzsolás formájában felfestve azokat a megszólítottak által választott szavakat, amelyeket ők sebként hordoznak magukban. A fotók azt illusztrálják, hogy a szavak milyen súlyos sebeket, bélyeget hagyhatnak.

A továbbiakban dr. Rosta Andrea, szociológus, kriminológus, pár- és kapcsolati terapeuta beszélt az iskola erőszak megnyilvánulásairól és gyakorlati kezeléséről.

– A szóbeli erőszak kitüntetett jelentőségű, mert az összes erőszakot kíséri – mondta. – A családból hozzák magukkal a gyerekek azt a mintát, hogy nem tanulnak meg nem bántón, nem kritizálva kommunikálni, nem minősíteni. Próbáljuk elérni, korrigálni pedagógus körben, hogy a diákok úgy beszéljenek egymással, ahogy ők is szeretnék, hogy beszéljenek velük. Nagyon komoly következményeinek vannak egy olyan szónak, hogy "nem vagy jó semmire", vagy, hogy "bárcsak meg se születtél volna", mert ezek beégnek és felnőtt korban is még ott vannak, egy-egy élethelyzetben mint poszttraumás stressz újra és újra előjönnek. A jelen kapcsolatainkat viszont nem tudjuk jól működtetni, ha a múltnak ilyen hozadéka van. Ezért is kell a szóbeli bántással foglalkozni.