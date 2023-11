Dr. Dancza Tímea, a vérellátó területi főorvosa érdeklődésünkre arról beszélt, hogy kedden, szerdán 12-18, csütörtökön 8-18. pénteken 8-14 óra között lehet vért adni. Tapasztalataik szerint a téli retró véradó héten 200 donor szokta felkeresni az intézetet, bár a covid idején kisebb visszaesés volt ebben. Ahhoz, hogy Zala három kórháza, illetve az összes rászoruló beteg megkapja a szükséges vérkészítményeket, naponta 40-50 véradónak kell megjelenni, mert így biztosítható folyamatosan a 200-250 egység vér, árulta el. Donor alkalmas lehet minden 18 éven felüli, legalább 50 kilogramm testsúlyú személy. A nők évente négy, a férfiak öt alkalommal adhatnak vért _ két esemény között legalább 56 napnak kell eltelnie_, és aki ezt rendszeresen teszi, őt 65 év felett is fogadják az intézetben, amennyiben az egészség állapota megfelelő a donációhoz, sorolta a főorvos.

Arra is felhívta figyelmet, hogy a laborvérvétellel ellentétben a véradás előtt szénhidrátban dús étkezés, valamint az átlagnál több folyadék fogyasztása ajánlott. Az intézetbe érkezve nápolyit és vizet adnak a donornak, ezeket el kell fogyasztania, mert ezek hozzájárulnak az eredményes véradáshoz. Arra is felhívta a figyelmet, hogy aki gyógyszert szed, ezekről készítsen listát és a véradásra hozza magával. Ezek ismeretében lehet ugyanis eldönteni, hogy adhat-e vért. Némelyik gyógyszer kizáró ok. Az orvosi kezelésen átesett donor hozza el a leleteit, mert ez alapján lehet eldönteni, hogy alkalmas-e a véradásra, tette hozzá.

A levett egységnyi, 450 milliliter vérből három készítményt különítenek el. A plazma két évig használható fel, a vörösvérsejt-koncentrátum 35 napig adható betegnek, míg a vérlemezke-koncentrátum öt napig alkalmas kezeléshez. Emiatt is fontos, hogy naponta 40-50 donort adjon vért a megyében, hangsúlyozta a főorvos. Eddig ezzel évek óta nem volt gond, hiány miatt műtétet nem kellett elhalasztani, tette hozzá. Számítása szerint a nyolcezer zalai véradó aktivitásának köszönhetően biztosított évente a 11 500 véradás és ezzel a vérkészlet.

A retró héten az elsők között érkezett hétfőn véradásra Káplár Katalin, aki elárulta, rendszeresen megfordul a Zárda utcai intézetben, hétfőn már a 28. alkalmat jegyezhette fel. Mint az egerszegi hölgy felidézte, ötvenévesen jelentkezett először, ugyanis sokszor gyötörte a migrén, és orvos javasolta, adjon vért, mert ez jótékony hatású lehet. A tipp bevált, jelentősen enyhültek a panaszai. A Magyar Vöröskereszt szervezte retró héten mindennap hosszított nyitva tartással várják a donorokat.