A Balaton Színházban rendezett fogadás előtt a Festetics György Zeneiskola tanári kamarazenekara játszott, majd Manninger Jenő, Keszthely polgármestere beszédében kijelentette, az emberség fontos erény, s a segítő szakmák gyakorlóinak ez az egyik legfőbb jellemvonása. Jelezte, a város erejéhez mérten minden segítséget megad a szociális szférának azért, hogy a rászorulóknak minél jobb, teljesebb szolgáltatásokat nyújthasson.

Manninger Jenő szerint a szociális területen is folyamatos a fejlődés a városban

Fotó: Belovári András

Manninger Jenő arról is beszélt, e területen is folyamatos a fejlődés, most éppen azt tervezik, hogy az egyesített szociális intézmény tetőterét átalakítják, hogy a bentlakók minél kényelmesebb, jobb körülmények között élhessék mindennapjaikat. Mint mondta, az elöregedő társadalom európai jelenség, számos kihívással, de mindent megtesznek azért, hogy a keszthelyiek „biztos kezekben tudhassák rászoruló szeretteiket”.

Csótár András, az önkormányzat emberi erőforrások bizottságának elnöke szerint fontos, hogy évről évre elismerjék a szociális területen dolgozók áldozatos munkáját, hiszen ők nap mint nap azon fáradoznak, hogy az érintetteknek – legyen szó gyermekről, felnőttről, időskorúról, fogyatékkal élőről, szenvedély- vagy pszichiátriai betegről, hajléktalanról – megőrizzék az emberi méltóságát, támogatva őket életük küzdelmeiben.

A politikus arról is szólt: Keszthelyen több mint százan dolgoznak a szociális területen, s az önkormányzat számára fontos küldetés, hogy növelje a segítő szakmák presztízsét, amelyek szerepe a gyorsan változó s forrongó világban talán még inkább felértékelődött – szolgálva a társadalmi fejlődést, a kohéziót és az integrációt.

Az ünnepi program vendégeit a Festetics György Zeneiskola tanári kamarazenekara köszöntötte műsorával

Fotó: Belovári András

Ezt követően Manninger Jenő és Csótár András elismeréseket adott át a bölcsőde, a családsegítő központ, a Gondviselés Háza és az idősek otthona munkatársainak.