- A kanizsaiak már hozzászokhattak ahhoz, hogy az ÉVE mindig másra mutogat, ha probléma adódik, holott az igazság az, hogy a Battyány Lajos Gimnázium energetikai felújítása, illetve az ipari parkban épült csarnok is az utolsó utáni pillanatban készült el, a pályázati források felhasználását egyáltalán nem tudja koordinálni a közgyűlésben egy fős többséggel rendelkező ÉVE - fogalmazott Cseresnyés Péter, aki hozzátette: az pedig egyenesen vérlázító, hogy a 2.5 évvel ezelőtt kapott 588 milliós kormányzati támogatásból 142 millió forintot vissza kell fizetni a kormányzatnak, mert az ÉVE-frakció képtelen volt időben meghozni a szükséges döntéseket, s így a beruházásra kiírt közbeszerzés is eredménytelen lett. - Persze vannak más, pozitív példák is, a Nagykanizsai Szakképzési Centrum, Bene Csaba kancellár vezetésével az utolsó forintig felhasználta azt a közel 280 millió forintos pályázati támogatást, melynek eredményeként új tanműhelyet alakítottak ki és számos gépet és eszközt sikerült beszerezni. Pedig ezt a pályázatot is ugyanabban a gazdasági környezetben kellett megvalósítani, mint a fent említetteket, ugyanazokkal a nehézségekkel - építőanyagárak emelkedése, Covid-járvány - kellett szembenézni, de a szakképzési centrumnak valahogy mégis sikerült.

Cseresnyés Péter tovább is ment. Mint mondta: az ÉVE feladata csupán annyi volt, hogy 2.5 év alatt elköltse azt a pénzt, amit a kormány Nagykanizsának szánt, de még ebbe is beletört a bicskájuk. Ráadásul minden egyes alkalommal úgy nyilvánulnak meg, mintha kegyet gyakorolnának a kanizsaiak felé a beruházásokkal.

- Tudni kell, hogy ezeket a fejlesztési forrásokat nem az ÉVE teremtette elő, hanem a kormányzat adta azért, hogy a Covid helyzetben is fejlesztéseket tudjon megvalósítani a város - hangsúlyozta Cseresnyés Péter, aki szerint mostanra bebizonyosodott, hogy Fodor Csaba és társai csak és kizárólag a nagyotmondásban és a felelősség áthárításában profik, eredményességük azonban roppant gyenge.