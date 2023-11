A léghűtéses boxermotor és a BMW neve évtizedekig összeforrott. Az első ilyen elrendezésű erőforrással épített motorkerékpár, az R32 éppen 100 éve, 1923-ban készült el, az utolsóknak szánt, az R100-as modellhez tartozók pedig 1996-ban gördültek le a gyártósorról.

A búcsúszéria egy darabja Zalaegerszegre került, büszke tulajdonosa, Molnár Attila, az 1997 óta működő Road Wanderers Túra Chopper Motoros Club Egyesület egyik alapítója, aki ha teheti, elgurul vele minden zalai oldtimer találkozóra, lévén az egerszegi Autó-Motor Veterán Klubnak is alapító tagjai is.

A hetvenötödik évét taposó Molnár Attila több szépkorú kétkerekűt birtokol. Egykor a gyűjtemény nagyobb volt, ám idősödve néhánytól már megvált. Most a korelnök az 1957-ben gyártott 125 köbcentis MZ RT, emellett még MZ ETS 250 Trophy Sport, alias “púpos”, valamint 125 köbcentis MZ ES 125 és a 1960-ban gyártott Pannónia TLF, valamint egy 25 köbcentis motorral hajtott Tifany robogó/bicikli is a képzeletbeli istálló része, és végül némi szomorúsággal említi meg az 1450 köbcentis Harley-Davidson Dyna-t is, a Kaliforniából érkezett kétkerekűt, ám ettől 16 év után tavaly megvált.

A BMW R100R-hez azonban ragaszkodik, a türkiz bajor járműről szinte születésétől tud mindent, a róla szóló dokumentumait is féltve őrzi. Ebből derül ki, hogy az első tulajdonosa egy 780 márkát érő motoros bőrdzsekivel is meglepte magát, amikor 1995. május 10-én 13 500 márkáért megvásárolta a Baden-Württemberg tartománybeli Waiblingen városában _ ez hasonló méretű, mint Zalaegerszeg.

A szín fontos, emeli ki Molnár Attila. Történt ugyanis, hogy 1983-től a BMW környezetvédelmi és marketing okokból elkezdte a folyadékhűtéses soros elrendezésű, három- és négyhengeres motorkerékpárok gyártását (a K 75 sorozat és a K 100 sorozat), ezzel párhuzamosan pedig a boxermotor kivezetését. Bár az 1976-tól gyártott R100 jól fogyott Európában és az Egyesült Államokban, mégis 1985-ben leálltak vele. Ez azonban akkor felzúdulást gerjesztett a márkakereskedők és a vevők körében, hogy újrakezdték az R100 gyártását, de módosított, alacsonyabb teljesítménnyel és javított nyomatékgörbével, mégpedig 3760-as fordulaton 76 Nm-t leadó erőforrásokkal és 44 kW (60 LE) teljesítménnyel, ami 6500 percenkénti fordulaton jelentkezett. Az R 100 R (más néven Roadster) 1991-ban került piacra. Az elkészült 22 ezer darabos, alapból piros-fekete széria minden tizedik darabja türkiz festést kapott, az oldalán BOXER felirattal. Ezeket a járműveket elsősorban a BMW kereskedelmi igazgatóinak szánták szolgálati járműként. (Talán ez is magyarázza, hogy a kormánymarkolat már fűthető volt.) Szóval, egy ilyet vett meg a waiblingeni motoros.

A történethez tartozik, hogy a BMW azóta is gyárt boxermotoros kétkerekűeket, csak a kornak megfelelő technikai megoldásokkal. Sőt, az első BMW motorkerékpár megjelenésének 100. évfordulóján idén két “boxeres” különlegességgel ünnepeltek: a BMW R 18 100 Years és a BMW R 12 nineT 100 Years. Az R nineT krómozott tartállyal és Paint-on-Chrome technikával emlékeztet az 1969-es R 75/5 motorra. Az R 18 csepp formájú tartályával az 1936-os R5 utánérzése. Mindkét modell jubileumi változata csak 1923 darabban készült el.

Visszatérve az R100R-hez, első tulajdonosától 2007-ben került Sajószögedre, ekkor még szóló motorkerékpárként. Magyar vevője 4300 eurót fizetett érte. Az itt töltött évek alatt kapta meg a harmadik kerekét, a Velorex 562 típusú oldalkocsit. Már így jutott el a fogat Zalaegerszegre, de csak kisebb kitérő után, 2014-ben vehette birtokba Molnár Attila.

Az OHV-négyütemű erőforrás vízszintesen fekvő két, összesen 980 köbcentis léghűtéses hengerében az ellentétes irányban járó dugattyúk (ezért boxer a neve) fölé a nafta hengerenkénti benzincsapon és két Bing karburátoron keresztül érkezik, a gyújtás már elektronikus. A füstgázokat a két hengerből közös kipufogóban vezetik el. Az erőt ötfokozatú váltón át lehet ráengedni az egyoldalas lengőkarként is szolgáló kardántengelyes hajtással a hátsó kerékre. Elöl négydugattyús dupla tárcsafék, hátul szimpla felel a lassulásért. Különlegessége a keréknek, hogy a küllők a felni oldalperemébe csatlakoznak, ez lehetővé teszi a belső nélküli abroncs alkalmazását. Ezt a szabadalmaztatott megoldást először a Párizs-Dakar Rallyn vetették be, hogy gyorsabb legyen a defektek szerelése.

Első hallásra talán furcsa, de a harmadik kerék, az oldalkocsi nem könnyíti meg a motoros életét, aki így egy utassal többet szállíthat. Mivel a háború utána BMW nem készített oldalkocsit, ezért esett az előző tulajdonos választása a csehszlovák Velorex 562-re.

Aki tud motorkerékpározni, az nem biztos, hogy boldogul az oldalkocsival is, szögezi le Molnár Attila. Szinte minden más, mint szóló motorkerékpáron, az oldalkocsi ugyanis a tehetetlen tömege miatt gázadásnál, fékezésnél mindig valamelyik irányba el akarja fordítani a járművet. Bedönteni nem lehet, ezért irányítani csak kormánnyal és gázadással, fékezéssel lehet. A kerekek helyzetét nagyon pontosan kell beállítani, különben állandó küzdelemmé válik a motorozás, de így is folyamatos a torna, ahogy a vezető a testét és ezzel a súlypontot ide-oda mozgatva kordában tartja a fogatot.

Különösen a balos forduló igényel figyelmet, teszi hozzá Molnár Attila, aki elárulta, ilyenkor könnyen levegőbe emelkedik a csónak, ezért a 105 kilóval terhelhető, ám üresen csak 65 kilós Velorex 562 aljába ő 30 kilós vaslemezt szabatott állandó terhelésként.

Molnár Attila évente nagyjából ezer kilométert tesz meg a BMW R100R-rel, de a csoportos túrákat kerüli, mert a motorral biztonságosan tartható legfeljebb 80 km/órás tempó ahhoz már nem elegendő. Ennél nagyobb sebességnél viszont utas nélkül az oldalkocsi kezd felemelkedni a menetszéltől, a fogat instabillá válik.