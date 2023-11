Az időt mérő szerkezetek annál értékesebbek, minél idősebbek, és mivel a mondás szerint az idő pénz, ezért értékes perceket tölthetünk, ha időutazásra indulunk a Göcseji Múzeum pénteken megnyílt új, Az órák bűvöletében című állandó kiállításán. A tárlaton Preisz József zalaegerszegi órásmester felbecsülhetetlen értékű óragyűjteményéből látható válogatás, a hat évtizedes pályafutása alatt összegyűjtött szerkezetekből félezer; az 1600-as évektől napjainkig ível a kollekció.

Egyedi, csak Zalaegerszegre jellemző kiállítás jött létre azzal, hogy az igazi lokálpatriótaként ismert Preisz József kollekciója az önkormányzat tulajdonába, és ezzel a megújult Göcseji Múzeum állandó tárlatai közé került, fogalmazott a megnyitó alkalmából Balaicz Zoltán polgármester. Preisz Józsefet mindenki ismeri a városban, és szinte személyesen kötődik hozzá, mondta. Olyan ember, aki szívvel-lélekkel zalaegerszegi. Sokat tett a városért, hosszú ennek a sora, csak néhányat ebből: nevéhez fűződik a nagytemplom órájának a javítása, a színház előtti földön járó toronyóra létrehozása, és mostantól ez a különleges tárlat, tette hozzá.

Balaicz Zoltán polgármester mondott köszöntőt a megnyitón

Fotó: A szerző



Egy álom vált valósággá ezzel a kiállítással, fogalmazott Velkey Péter, a polgármester kulturális főtanácsadója, egyike azoknak, akik a kiállítás létrejöttén munkálkodtak. Preisz József a város ikonikus alakja, aki képes volt kicsit megállítani az időt, hiszen a régmúltunkból mentett meg egy darabot, amikor a földönjáró toronyórát megalkotta, most pedig újabb értékkel gazdagított a várost, mondta.

Péntek Imre versben is megörökítette a nagytemplom toronyórájának új életre keltését; a Tisztelet hajdani és mai órásmesternek című költeményt Farkas Ignác színművész tolmácsolta.

Ezt követően Havasi Bálint, a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága főigazgatója az időmérés emberiség történetében, kultúrájában betöltött szerepéről is szólt a megnyitó népes közönségének.