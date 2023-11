Mint azt kedden délelőtt a helyszínen Radics Bálint, a terület önkormányzati képviselője elmondta: a bruttó 14 millió forintos beruházás az 588 millió forintos kormányzati támogatásból valósulhatott meg.

– Az utca útburkolatának felújítása a Miklósfa utcától egészen az általános iskoláig készült el – mondta a képviselő, aki jelezte: örült volna ha az egész utca új aszfaltburkolatot kap, de lényegében az iskoláig érzékelhető nagyobb forgalom, s most az volt az elsődleges szempont, hogy a diákok és a szülők közlekedését megkönnyítsék. A felújított útszakaszon a vízelvezetés javítása is megtörtént, illetve egy kis híd is épült, ami az iskola jobb megközelítését szolgálja.