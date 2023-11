Hagyományosan tartják meg ezekben a napokban a jubileumi iskolahét programjait, melyek igazán tartalmasra sikerültek, hisz a vetélkedők, sportversenyek mellett kiállítások és érdekes előadások is színesítik a kínálatot. A részletekről Bíró Krisztina igazgató-helyettes számolt be.

– Az iskolák összevonása után is törekszünk arra, hogy mindhárom intézmény saját hagyományait megtartsa, ennek megfelelően szerettük volna megünnepelni a gimnázium fennállásának 60 éves jubileumát – mondta el Bíró Krisztina. – Az ünnepi hét első napján iskolatörténeti kiállítás nyílt intézményünkben, illetve volt diákunk, Kovács András Bence természetfotós hozta el képeit. Ezen műalkotások mellett láthatók a most is nálunk tanuló Siklósi Lili kiváló portréi, valamint az idén novemberben nyugállományba vonult Bosnyák Róbert tanár úr képei. Kedden sportversenyt rendeztünk, ezen részt vettek a két általános iskolából érkező 7. és 8. évfolyamos tanulók is a gimisek mellett, a gyerekek közösen alkottak itt csapatokat. Szerdán rendhagyó órákat tartottunk, egykori gimnazisták mutatták be, hogy felnőtt életükben mivel foglalkoznak. Azt szerettük volna általuk bemutatni, hogy diákjaink lássák, hogy a hétköznapi munka mellett is sikerült megvalósítani önmagukat és eredményesek, elismertek például a művészetek terén, vagy sikerült úgy foglalkozást választaniuk, hogy abban örömüket lelik. Vendégünk volt Mayer Zoltán, a nápolyi pizza készítésének mestere, illetve Kovács Blanka a Kerka Táncegyüttesből, aki néptáncot oktatott a gyerekeknek. Kovács Gyula pórszombati erdész a tündérkert mozgalomról beszélt, hisz szerettük volna, ha a göcseji, hetési hagyományok őrzéséről is szó esik az eseményen. Eljött hozzánk Právics Márk, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre, aki Zala vármegye természeti értékeit mutatta be, mellette Sándor Alexandra fotórealista alkotó is érkezett. Alexandra rajztechnikákat mutatott a diákoknak, akik nagyon érdeklődők és fogékonyak voltak az általa elmondottakra. Kollár Dóra egykori diákunkkal kerámiákat készítettek a tanulók, Boros Mónika iskolapszichológus pedig kutyaterápiás foglalkozást tartott, ami szintén jó tapasztalat volt, hisz akik szoronganak, azokat érezhetően megnyitja az állatok közelsége. A kiállítással is jelentkező Kovács András Bence pedig azt mondta el a diákoknak, hogy az iskola után hogyan választott szakmát, illetve hogyan tudja a munkát és a fotózást összeegyeztetni. Csütörtökön Kovács Krisztián íróval beszélgettünk könyveiről, mellette Szakter Éva stílustanácsadó – aki 1986-ban végzett a gimnáziumban – adott hasznos tanácsokat az öltözködés terén, végül Pivonka Richárd zárta a sort, aki miután néhány éve leérettségizett nálunk, a szakácsmesterséggel kezdett el foglalkozni, több neves séf mellett tanult, s most kalandjait megosztotta velünk is.