-Nem ez volt az első alkalom, hogy a gondozottak ellátogattak intézményünkbe - bocsátotta előre Kereki Judit olvasószolgálati csoportvezető, majd hozzátette: - Könyvtárunkban a gondozottaknak már évekkel ezelőtt is rendszeresen szerveztünk foglalkozásokat, ám a pandémia megszakította a sorozatot. Ebben az évben újrakezdtük, s azt látjuk, a fiataloknak sokat jelent egy-egy ilyen együttlét. A kísérőiktől tudjuk, fontos nekik, hogy eljöhetnek ide, szerepelhetnek, s a játékos feladatok megoldásával sikerélményhez jutnak. Megadott témákról beszélgetnek, énekelnek, mozognak, próbáljuk mindenféle módon fejleszteni őket. S ami nagyon fontos, sok-sok szeretet adnak, amit mi is igyekszünk viszonozni.

A közel egy órás programot ezúttal egy bemelegítő torna nyitotta, ezután a Márton-nap hagyományait elevenítették fel. Szóltak a püspök legendájáról, majd a történethez kapcsolódva a polcokon elrejtett libás képeket kellett megkeresni. A közelgő adventről, a készülődésről, s az ünnepkör lényegéről szintén szó esett. A tematikában ugyanakkor közös és egyéni éneklés, valamint zenehallgatás is szerepelt.

A felkészülésről, a program küldetéséről a foglalkozásvezető könyvtáros, Kocsisné Sipos Rozália elmondta: - Számomra óriási kihívás egy-egy ilyen foglalkozás megtartása, ám ezekre nagyon szívesen készülök. Szeretem ezeket a fogyatékossággal élő embereket, mert hatalmas küzdelem van az életükben és itt úgy megnyílnak, amire nem is számítana senki sem. Mindegyiket próbálom szerepeltetni, énekeltetni, verset mondani. A zene, az éneklés nagyon fontos, mert megnyitja azokat a gátakat, amikkel rendelkeznek, és egy-egy apróbb ajándékot is adunk nekik, mert ez motiválja őket. A mai közös munkánk során is megtapasztaltam, hogy pontosan megkülönböztetik egymástól a jót és a rosszat, és jól tudják, hogy mik az igazi értékek.

A gondozottak gyorsan megtalálták a polcokon elrejtett libás képeket

Az egyik gondozott, Zsani a program végén azt mondta, nagyon jól érezte magát, örült annak, hogy szerepelhetett és az apró ajándékoknak is, amiket kapott.

A könyvtárosok a következő ilyen alkalmat december 12-ére tervezik, akkor majd a közelgő ünnepre készülnek a fiatalokkal.