„Mindannyiunknak vannak katonatörténetei – személyes tapasztalaton alapulók, illetve barátoktól, sör mellett ránk maradók egyaránt. Az egyik kedvencem a nyolcvanas évekből való: tábornoki látogatás készült a laktanyában, ősz volt, a lombjukat vesztő fák félúton voltak a vetkőzésben. Az éles szemű őrmester ezt vette észre, s utasította az alárendelteket, rázzák le az ágakról az összes levelet, majd takarítsák is el mind egy szálig – elvégre az átmeneti állapot, az ellenőrizetlen levélhullás nem katonás. Csakhogy amikor végeztek, jött az új felismerés: - Csúnya ez a kopárság, lehet, hogy párat vissza kellene kötni… (…) Erős Dávidnak is van saját honvédségi története, egy idősebb baráttól származó. Eszerint egy táborozás alkalmával a tiszt kiadta a parancsot két honvédnek: földeljék le az erdő szélére parkolt harckocsit. Mire legközelebb arra ment, a bakák félig elásták a tankot… - Ha be kellene vonulnom, nyomasztana, hogy gúzsba kötve érezném magam – így a kanizsai főiskolás. – Manapság a karrier, a lehető leggyorsabb érvényesülés, s a jó állás lebeg mindenkinek a szeme előtt. Másra nincs idő.” (Varga Andor Zalai Hírlap 2004. október 30-ai riportjából részlet.)

Mivel archívumunkban nagyon sok fotót őrzünk a zalai katonaság történetéből, az 1970-es, 1980-as éveket egy következő bejegyzésben idézzük fel.