Erről Lukács Andrea, a Sala Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója, valamint Csonka Ferenc, a Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület elnöke tájékoztatták lapunkat. Elmondták: minden adventi hétvégén lesz program a városban, illetve ez évben is készülnek karitatív jellegű akcióval.

Csonka Ferenc emlékeztetett rá: az adventi adventi időszak legbensőségesebb programsorozatának, a gyertyagyújtásoknak kezdeményezője egyesületük volt, s a helyi plébániával közösen ez évben is ők koordinálják azt. Az első adventi hétvégén, december 3-án Pácsonyi Imre, a Zala vármegyei közgyűlés alelnöke osztja meg ünnepi gondolatait az érdeklődőkkel, míg a műsort az egyesület adja. Egy hétre rá a Borostyán Óvoda és Mini Bölcsőde Micimackó csoportja mutatja be ünnepi programját, beszédet Kovács Imréné óvodavezető mond. A harmadik gyertyagyújtáshoz kapcsolódó műsor szereplői a helyi általános iskola tanulói lesznek, a jelenlévőkhöz pedig Némethné Jakab Ilona intézményvezető szól. A negyedik gyertya gyújtására dr. Székely János szombathelyi megyéspüspököt kérték fel, aki a reggeli szentmise főcelebránsa is lesz. 24-én 16 órakor betlehemes pásztorjátékot is tartanak a templomban. Az adventi gyertyagyújtások 16.30 órakor kezdődnek, kivéve a december 24-i eseményt, amire 8.15 órakor, a szentmisét megelőzően várják az érdeklődőket.

A zalalövői advent további programjairól Lukács Andrea beszélt. December 2-án 15 órától a családok részére tartanak adventi kézműves foglalkozást a Salla Művelődési Központ és Könyvtárban, és ezen a napon, 9 és 18 óra között a Petőfi-busz, azaz a Petőfi Irodalmi Múzeum mobil kiállítása is Zalalövőn állomásozik. 5-én a Mikulás látogat el a zalai városba, 16 és 18 óra között a Lékai Parkban fogadja a gyerekeket, majd 7-én 10 órától ugyancsak a gyermekek részére Megjött a Mikulás címmel a Tihanyi Vándorszínpad mutat be zenés erdei mesét. 14-én a Déryné Társulat szerepel a városban, ők a Nem élhetek muzsikaszó nélkül című műsorral lépnek fel, 16-án pedig Advent varázsa címmel tartanak ünnepi rendezvényt.

A város civil szervezetei ez évben is megtartják adventi jótékonysági akciójukat, a nehezebb szociális körülmények között élők számára december 23-án juttatják el adományaikat. Megszervezik továbbá a város adventi ablak kalendáriumát is, aminek az elmúlt években nagy sikere volt a helyi lakosság körében.