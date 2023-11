Murarátkán már több éves hagyománya van az adventi kézműves foglalkozásnak. Gyergyák Zoltán polgármester elmondta: minden évben igyekeznek más-más jellegű tárgyakat készíteni, ezúttal az volt a cél, hogy minél szélesebb skáláját kínálják fel a lehetőségeknek. Az alapanyagot ezúttal is az önkormányzat biztosította, de voltak olyan résztvevők is, akik ehhez még a sajáthaikat is hozzátették. Az elkészült díszeket a résztvevők hazavihették, egy asztai díszt azonban az önkormányzat számára ajánlottak fel.

Csörnyeföldön ugyancsak aszali és ajtódíszek, valamint karácsonyi koszorúk készültek. A községben december 9-én újabb barkácsdélutánra várják az érdeklődőket, december 2-án pedig mézeskalács sütést tartanak a faluházban.