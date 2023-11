A ZAOL Podcast vendége továbbra is Kiss Gábor főkönyvtáros, akivel beszélgetésünk harmadik, egyben befejező részében többek között olyan témákat járunk körül, hogy mit is jelent ebben a vármegyében élni, vagy hogy milyen volt Zalaegerszeg negyven évvel ezelőtt, amikor ő ideköltözött. Természetesen szóba kerülnek még könyvek, programok és feladatok is.