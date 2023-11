A városrész önkormányzati képviselője, Böjte Sándor Zsolt a sajtótájékoztatóval egybekötött átadáson emlékeztetett, a város elsőrendű szempontjai között szerepel a jövő nemzedék nevelését biztosító intézmények magas minőségű működése, ezért is örül az önkormányzat, amikor a fejlesztésekhez az itt működő vállalkozások és a civil szervezetek is csatlakoznak, hiszen minden pluszforrás gazdagítja a lehetőségeket. A képviselő felidézte, az elmúlt hetekben fejeződött be a napelemes fejlesztéssorozat a város óvodáiban, ami az energiaigény biztonságos kielégítését szolgálja.

Fotó: Pezzetta Umberto

Zalaegerszegen a Zrinszki Alapítvány az elmúlt években számos eszközzel gyarapította az intézményeket. A Kosztolányi téri óvoda udvarán elhelyezett hatfunkciós mászótorony több mint 2 millió forintba került, melynek kivitelezéséhez ezúttal a Horváth István vezette Alutech World Kft. is csatlakozott. Erről Zrinszki Mónika, a vállalkozói közösséget és több önkéntest is tömörítő alapítvány kuratóriumi elnöke szólt, hozzátéve, szervezésükben idén is megnyitja kapuit a hagyományos Mikulás-udvar.

Fotó: Pezzetta Umberto

A mászótorony készítése az engedélyezési eljárással együtt fél évet vett igénybe, hiszen 2003 óta rendelettel szabályozott módon lehet játszótéri játékokat telepíteni hazánkban. A szóban forgó torony köré például a magassága miatt több méret szélességben a legvastagabb guminégyszögek kerültek, hogy védjék gyerekeket. Mint a képviselőtől megtudtuk, az intézményi játékokat rendszeresen vizsgálják az építésügyi minőségellenőrök.