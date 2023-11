Több szakmai, kulturális és sport rendezvényen vesz részt közösen a két iskola, aminek egyik kiemelkedő állomása a Belügyminisztérium által támogatott és a Magyar Diáksport Szövetség által szeptember végén indított mozgásösztönző Aktív iskola program. Jelenleg 97 ezer gyermek több mint 300 intézményben érintett a minőségi testnevelési órák és a tanórán kívüli mozgás védjegyrendszer programjában. Zalaegerszegen egyelőre a két intézmény viseli a címet.

A sajtótájékoztatón Tóth Gábor, a Mindszenty-iskola igazgatója és Schneider János, a Zrínyi-gimnázium intézményvezetője megerősítette, mindkét iskolában elkötelezett testnevelő kollégákkal dolgozhatnak együtt. Felhívják a figyelmet a sportos életmódra, példát és lehetőséget mutatnak a diákoknak, hogy egész életen át tartó aktív életet éljenek. A pedagógusok fontosnak tartják, hogy a testnevelés mellett a tanulók lelki egészségével is foglalkozzanak, az Aktív iskola program ehhez is ad ajánlásokat, szempontrendszereket.

Kajári Attila, Schneider János, Karvalits Levente, Gőcze Balázs, Francoise Debeaupte, Tóth Gábor és Halász Gergely a Mindszenty csarnokban

Fotó: Mozsár Eszter

Az Aktív iskola program pilot évéről, eredményeiről és az idei tervekről Karvalits Levente, a Zrínyi-gimnázium és Halász Gergely, a Mindszenty-iskola testnevelő tanára számolt be.

Karvalits Levente arról tájékoztatott, hogy a Zrínyi-gimnázium aktív sporthagyományokkal rendelkezik, szívesen jelentkeztek a tavalyi pilot programba, a katolikus iskolával pedig évek óta jó kapcsolatot ápolnak, számos közös sportrendezvényen vettek részt.

– Nemcsak a színes plakátok, hanem a központilag javasolt lehetőségek több színtéren mozgatják meg a tanulókat. Kihangsúlyoznám, hogy a mozgásos tevékenységen túl a tanulók zalaegerszegi és nemzetközi sporteseményeken vesznek részt mint önkéntesek. Emellett saját maguk házibajnokságot, sportnapokat szerveznek. Nálunk nagy hagyománya van a tájfutó napnak, valamint a közelmúltban rendezett Rozsnyói Sándor akadályfutó versenynek. A városban talán mi nevezünk a legtöbb diákolimpiára versenyzőt. A cím elnyerésével most nevesítettük azt, amit eddig is csináltunk: nálunk a tanulás, a sport, a művelődés, a művészet együtt színesíti a gyerekek mindennapjait – mondta Karvalits Levente.

A Mindszenty-iskola részéről Halász Gergely arról számot be, hogy szeptemberben az Európai Diáksportnapokhoz csatlakozott mindkét intézmény: 2023 méteres futáson vettek részt, valamint fesztivál jellegű játékos versenyt rendeztek, az udvaron kisebb fajta sportágválasztót tartottak.

Az aktív iskola védjegy táblája

Fotó: Mozsár Eszter

– Az Aktív iskola programban az idei évre vállaltuk, hogy sportfesztiválokat rendezünk alsósoknak és felsősöknek egyaránt. Ezen kívül iskolai sportnapokat, táborokat, illetve aktív 15 perces szüneteket szervezünk. Az Aktív iskola tanuló csapata előre megbeszélt időpontokban bemegy tanórákra, ahol felfrissítik a gyerekeket – tájékoztatott Halász Gergely.

A hétfői találkozón a Magyar Diáksport Szövetséget Gőcze Balázs nyugat-dunántúli regionális szakmai menedzser és Sipos Győző irodavezető képviselte. Mint köztudott a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) 18 éve indította útjára a Magyar Diáksport Napját, amelyet immár 8 éve nemzetközi színtéren is megszervez Európai Diáksport Napja (European School Sport Day® – ESSD) elnevezéssel az Európai Sporthét keretében. Szeptember 29-én országszerte több mint 1 300 iskolában mintegy 320 000 gyermek részvételével zajlott a rendezvény, ami egyben az Aktív Iskola program indítása volt. Az Aktív Iskola védjegyrendszer a Magyar Diáksport Szövetség által indított mozgásösztönző program általános és középiskolák részére. A diákokat a testnevelés órákon kívül is arra buzdítják, hogy sokat mozogjanak, például tanítás előtt, egyes tanórákon, tanórai szünetekben vagy a délután folyamán. Az Aktív Iskolák a korábbiakhoz képest több és változatosabb mozgás- és sportlehetőséget biztosítanak, segítve ezzel a családok időbeosztását is.