A Királyok, várak, fejedelmek, hadvezérek érmeken, pénzeken, bélyegeken elnevezésű alkalmi tárlat Farkas István József titkár gyűjteményéből került összeállításra. Mint azt Kovácsné Mikola Mária, a Kanizsai Kulturális Központ igazgatója megnyitó beszédében elmondta: az egyesület minden egyes nagykanizsai rendezvényén külön tematikájú kiállítási anyagot mutatnak be a tagság gyűjteményére alapozva, s ezek között még soha nem fordult elő két egyforma tárlat. Ezúttal a Nemzeti Hauszmann Programhoz is kapcsolódóan egy magyar történelmi arcképcsarnokot, valamint hazánk, s benne a történelmi Zala vármegye várait tárták az érdeklődők elé, összesen négy tárlóra bontva.

Kovácsné Mikola Mária a kiállításon látható érmék és bankjegyek kapcsán elmondta: tulajdonosuk a gyűjtés során nemcsak a birtokába került tárgyakhoz kötődő történelmi kort igyekszik feltérképezni, hanem annak társadalmi-gazdasági viszonyait is, s ezáltal imponálóan nagy történelmi tudásra tett szert, amit élményszerű beszámolók során ad tovább beszélgetőtársainak, hallgatóságának.

Farkas István József (balról), Cseresnyés Péter és Kovácsné Mikola Mária a kiállítás megnyitóján Fotó: Gyuricza Ferenc

A kiállításon Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő is köszöntőt mondott, s ennek során – a már elhangzottakhoz is kapcsolódóan – többek közt a történelem tanításának fontosságát hangsúlyozta. Úgy fogalmazott: a múlt, a történelem ismerete nagy segítséget ad a jelenben, valamint a jövőben való eligazodáshoz, és ezt a tudást nemcsak az iskolában lehet megszerezni, hanem a mindennapok során is, akár olvasással, akár az olyan gyűjtőszenvedéllyel, mint ami a találkozó résztvevőit jellemzi. A képviselő ezért nemcsak arra biztatta a jelenlévőket – köztük a vasi és somogyi gyűjtőket –, hogy folytassák tevékenységüket, de egyben arra is kérte őket, hogy minél gyakrabban látogassanak el Nagykanizsára azon rendezvényekre, amiket a dél-zalai városban tart a szervező civil egyesület.