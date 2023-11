Ez nem a helyieket, hanem a vendégeket terheli, s fontos bevétele a városnak, emelte ki az ülés után Papp Gábor polgármester, hozzátéve: más adókat nem emelt a testület.

– A települési támogatások mértékét átlagosan mintegy 20 százalékkal növeltük, s ezzel együtt a határokat is megemeltük, ennek eredményeként az eddigieknél jóval többen igényelhetnek majd pénzbeli segítséget az önkormányzattól – ismertette a város első embere.

Papp Gábor arról is beszélt, most fejeződik be a Top-forrásból finanszírozott, a csapadékvíz-elvezetést megoldó beruházás a Babochay utcában, illetve a Zrínyi utcán s a múzeum mögötti területen. E projekt műszaki átadás-átvétele a napokban véget ér, s kisebb javítások, esetleg pótmunkák után lezárul az 50 millió forintos projekt.

A testület úgy döntött: az idei közmeghallgatást december 15-én, pénteken tartják a fürdővárosban. A képviselők e napon 8 órától üléseznek, 9 órától pedig a helyieké lesz a szó, akik előzetesen írásban, illetve a helyszínen is feltehetik a várost érintő kérdéseiket.

– Bármilyen módon kérdezhetnek a hévíziek: behozhatják felvetéseiket a hivatalba, ímélben is fogadjuk ezeket, de akár a titkárságon is elmondhatják azt, amiről információt szeretnének kapni. Ezekre minden egyes esetben írásban válaszolunk, úgy ahogyan az eddigi évek során mindig megtettük – mondta el Papp Gábor.

A polgármester lapunk kérdésére elárulta: jól alakulnak az ünnepi időszak foglaltsági adatai, s már január első hetére is jelezték érkezésüket vendégek, sőt: nyári időpontok is láthatók a rendszerben. A városvezető megjegyezte: a szolgáltatók nem tudnak annyira előretervezni, mint korábban, ugyanis megváltoztak a szokások, ma már az emberek jó része csak néhány héttel, esetleg nappal az utazása előtt foglal szállást.