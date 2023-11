Mint azt dr. Brünner Szilveszter, a kórház főigazgatója köszöntőjében elmondta: az ENSZ 1992-ben nyilvánította december 3-át a Fogyatékkal Élők Világnapjává.

– Évekkel ezelőtt szerveztünk már hasonló érzékenyítő programot, amit most szeretnénk feléleszteni – mondta a főigazgató, aki hozzátette: a programsorozat keretében több iskolai és nyugdíjas csoportot várnak, majd a sorozat zárásaként, december 15-én gálaműsort szerveznek a Medgyaszay Házban, ahol fellép majd többek között a Roll-Dance kerekesszékes tánccsoport, Tárnok Marica bábművész, s a Szivárvány Iskola tanulói.

Fotó: Szakony Attila

Dr. Fliszár Miária osztályvezető főorvos arról beszélt, Magyarországon közel egymillió ember él valamilyen fogyatékossággal, ezért fontos, hogy az épek is tudatában legyenek milyen mankóval, kerekesszékkel mozogni.

A középiskolások kipróbálhatták többek között a fizikoterápiás kezeléseket, a térd- és vállmozgató gépeket, de azt is megtapasztalhatták, hogy milyen nehéz két mankóval lépcsőzni vagy éppen mopeddel szlalomozni egy szűk folyosón. Az érzékenyítő program keretében a mozgáskorlátozottak mindennapjairól egy filmet is láthattak a fiatalok.