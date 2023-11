A Pannonia Reflections nemcsak a résztvevők száma, valamint az alkotások magas szakmai színvonala miatt kiemelt jelentőségű program, hanem azért is, mert két rangos nemzetközi szervezet, a FIAP (Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség), illetve a PSA (Amerikai Fotós Szövetség) is támogatja. A versenyfelhívásra a világ számos országából rendszerint több ezer kép érkezik, amiket szakmai zsűri bírál el, s a díjazottakról is ez a grémium dönt.

A Pannonia Reflections fotóművészeti pályázatra a már kialakult hagyományoknak megfelelően ez alkalommal is öt kategóriában várják az alkotásokat a szervezők. A szabadon választott témájú színes és monokróm képek mellett ezúttal az „Emberek”, a „Minimalizmus”, valamint a már megszokott „Víz” a megjelölt témakör. A zsűrizésre idén a szlovén Jure Kravanja, a horvát Zvonko Radicanin, valamint a számos nemzetközi kitüntetést elnyert magyar nemzetiségű, de szerb állampolgárságú Virág István, a Magyar Fotóművészek Világszövetségének tagja kapott felkérést.

A képeket ezúttal a megszokott időponthoz képest jelentősen kitolódott határidővel, 2024. január 21-ig várják, a zsűri február 2. és 4. között bírálja el a beérkezett pályaműveket, majd február 11-ig értesítik is azon fotográfusokat, akiket díjban részesítenek, vagy művüket kiállításra alkalmasnak ítélik. A legjobb fotókból – várhatóan mintegy 100-120 képből – a tervek szerint március 29-én nyílik kiállítás a Pannonia Reflections házigazdájának tekintett lendvai Galéria és Múzeum termeiben, ahol egyben az ünnepélyes eredményhirdetést és díjkiosztót is tartják. A tárlat május 15-ig lesz látható.