– Megyénket, térségünket mindig odaadóan támogatta Királyi Pál: előbb újságíróként, majd az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc őrnagyaként és 1861-től országgyűlési képviselőjeként – mesélte. – A főváros születésnapjának 150. évfordulóján mi sem feledkezhetünk meg Pest és Budapest életében betöltött szerepéről. Királyi Pál 1840 őszén a pesti egyetem joghallhatója lett, onnantól kezdve haláláig Pesten élt. Az egyetemi évei alatt joggyakornok volt a pozsonyi országgyűlésen, 1844-ben ügyvédi vizsgát tett. Mégsem a jogi pályán indult, hanem a Jelenkor című lap (Széchenyi Istán lapja Helmeczy Mihály szerkesztésében) külpolitikai szerkesztője lett, 1848-ban a teljes lap szerkesztését vette át. A reformkori eszmék követője és a mozgalmak résztvevője volt. A Fiatal Magyarország Köre tagjaként és újságíróként a Pesti március 15-ei események részvevője volt. Ennek a napnak a tudósítását az ő tollából a forradalom személyes élménybeszámolójaként olvashatjuk. Ahogyan Táncsicshoz eljut, s nagysága előtt tisztelettel hódol. Nemzetőrként írta alá cikkét. Újságíróként a forradalom és a polgári átalakulás minden jelentős eseményének résztvevője volt. A szabadságharc idején kardot fogott kezébe toll helyett: részt vett a Muraköz felszabadításában, majd Damjanich seregtestében a tavaszi hadjárat küzdelmeiben, Buda várának felszabadításában, utána a HM katonai osztályának helyettes vezetőjeként Aradon érte a szabadságharc vége. A büntetés nem maradt el, Pesten elfogták, aztán a császári sereg gyalogosaként sanyargott erőszaknak és megaláztatásoknak kitéve, távol hazájától.

Hozzátette: 1856-ban személyes szabadságát visszakapta, Pesten telepedett le. A Magyar Posta, a Magyar Néplap szerkesztője, a legjelentősebb: a Pesti Napló vezércikkírója, szerkesztője volt. Deák Ferenc és a kiegyzés szószólójaként többször hűtlenségi perbe fogták, a lapot is elkobozták. Regényét. Szigetvár 1566-ban címmel, is ez időszakban írta, jelentette meg. 1861. január 2-én Pest főjegyzőjévé választották meg Királyi Pált. Ekkor egyben a letenyei körzet országgyűlési képviselője is volt. Az általa szerkesztett és beadott tiltakozó felirat miatt újabb megtorlások következtek, a jegyzőkönyvek zömét hatalmi úton akkor törölték is. Azon év október 20-án hivatalából felfüggesztették, fizetését megvonták a királyi utasítás szerint. Királyi a végrendeletében ír arról a zászlócskáról, amit ereklyeként őrzött, s a bizalom jeleként kapott ekkor a városi tanács tagjaitól. Halála után valamely városházán való elhelyezését kérte e zászlónak. Királyit elhúzódó perbe fogták, de a városi tanács kérelmére végül a pert ellene megszüntették.

– A kiegyezést követő konszolidáció tevékeny munkása volt Királyi Pál országgyűlési képviselőként és Pest "önkormányzati" képviselőjeként – folytatta a helytörténész. – Pest érdekében az országgyűlésben is felszólalt, például költségvetési, ipartörvényi, kereskedelmi és rendvédelmi ügyekben. Királyi Pál tagja volt a Buda és Pest egyesítését előkészítő bizottságnak, a főváros törvénytervezetét kidolgozó úgynevezett 7-es bizottságnak. Egy éven keresztül hatalmas munka folyt, s mindebben éjt nappallá téve vett részt. A jegyzőkönyvek, az ülésekről a tudósítások, a levelezések sokasága mindezt bemutatják.

Kiemelte: a Vigadóban 1873. november 17-én tartották Budapest születésnapját, melyen Királyi Pál is részt vett. Továbbra is, haláláig a főváros törvényhatósági bizottságának tagja volt. Ezen kívül a közmunkák bizottságának, a tanügyi bizottságnak elnökeként, majd tagjaként ügyködött. Szinte minden szervező, rendezőbizottságnak a vezetését bízták rá, vagy azoknak tagja volt. Rengeteget munkálkodott. Nagy dolgokat vitt végbe, gyakran nem csak Pest vagy Budapest érdekében, hanem az egész magyar nemzet érdekében. Polgári, civil tagságai és munkássága szintén példa értékű volt, többek között a régészeti feltárásokat, Rómer Flóris munkásságát támogatta. Politikai, kulturális kapcsolatai a kor minden jelentős személyéhez megvoltak, amelyet egyenes, tiszta jellemével, tudásával, műveltségével ért el.

– A természetet kedvelte – tette hozzá. – Pihenés volt számára, ha az országgyűlési zalai körútjain vett részt a szülőföldet ismerve-szeretve, vagy a rokonoknál-barátoknál időzött Eger-Csehi s környékén, a Duna-kanyarban. Idősebb éveiben a Margitszigetre is gyakran ellátogatott, ott időzött, s az oda való közlekedés javítása, a szigeten való parkok bővítése is kapcsolódik a nevéhez. Királyi Pálról a főváros halála után elnevezte róla azt az utcát, amelyben lakott - a történelmi viharok névváltozásait túlélte. Majd 1942-ben a fővárosban a róla elnevezett utca sarkán lévő épületen domborművet állítottak emlékére, s ott bemutatják a fővárosért végzett munkásságának érdemeit. Szepetnek és a főváros 1992-ben együtt fejezte ki tiszteletét Királyi Pál sírjánál. A főváros születésnapján büszkének kell lennünk Királyi Pálra azért is, amit a fővárosért tett. Hazafiságának fontos része ez.