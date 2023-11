Az országjáró sorozat hatodik, zalai állomását megelőző sajtótájékoztatón Nagy Bálint államtitkár, parlamenti képviselő kijelentette: rendkívül fontos, hogy a települések vezetői hitelesen, első kézből kapjanak információkat lényeges kérdésekről, s ezt szolgálja az Energiaügyi Minisztérium mostani kezdeményezése is.

Dr. Koncz Zsófia, a tárca miniszterhelyettese arról szólt, e sorozat célja az, hogy a legkisebb települések vezetőivel is találkozhassanak, ők pedig feltehessék kérdéseiket, megfogalmazhassák problémáikat.

– A veszélyek korában élünk, a háború kitörése után energiaválság alakult ki, tavaly egyes európai országokban még az ellátás biztonsága is kérdésessé vált. E terület kulcsfontosságúvá vált, a kormány ezért is döntött úgy, hogy önálló Energiaügyi Minisztériumot hoz létre. Mi pedig folyamatosan tárgyalunk, egyeztetünk az önkormányzatokkal, illetve a helyhatóságok szövetségének képviselőivel, s próbálunk megoldásokat találni különböző területeken. Ennek eredménye például, hogy rögzítettük az áram és a földgáz árát, illetve a kötbérmentesítésben is tudtunk segíteni – sorolta dr. Koncz Zsófia.

Az országjáró sorozat zalai állomásán (b-j) a házigazda Vincze Tibor, dr. Sifter Rózsa, Vigh László, dr. Koncz Zsófia, Nagy Bálint, Cseresnyés Péter és dr. Pál Attila

Fotó: ZH

A politikai államtitkár leszögezte: számos javaslatot kaptak az önkormányzatoktól, a minisztérium pedig ezeket felkarolta, s több eredményt is elértek már az együttműködés révén. Mindettől függetlenül a tárca vezetői életre hívták az országjáró sorozatot, amely még közvetlenebb és hatékonyabb egyeztetést tesz lehetővé. Az eddigi visszajelzések pedig arról tanúskodnak, hasznos az effajta tapasztalatcsere, és már sikerült operatív kérdésekre is választ találni a vármegyei fórumokon, az MVM közreműködésével.

– Az egyes állomásokon bemutatjuk például azt, milyen irányba halad Magyarország energiamixe, beszélünk a nemrégiben frissített nemzeti és energia- és klímaterv céljairól, illetve az energiafüggetlenség felé tett lépésekről is tájékoztatást adunk – vázolta dr. Koncz Zsófia