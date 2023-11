– Gaál Anikó személyében van egy kiváló pályázati tanácsadónk, aki felhívja a figyelmünket a lehetőségekre, elkészíti a pályázatainkat, melyeket rendre meg is nyerünk. Így jutottunk a Bethlen Gábor Alap jóvoltából 400 ezer forint üzemanyag támogatáshoz, a települési önkormányzat hozzájárulását is élvezve így építhettünk másfél milliós automatizált mobil garázst a járműveinknek, polgárőr autónkra szereltettünk egy 500 ezer forintért beszerzett fényhidat, vásároltuk egy másfél milliós utánfutót, amelynek az egyesület, a tagság, sőt, a lakosság is hasznát látja majd - sorolta az eredményeiket Szalai Ferenc, a Pölöskei Polgárőr Egyesület elnöke.

Járőrszolgálatban mindig a falu végén, az öreg platánfáknál fordulnak meg, s tartanak egy kis pihenőt. A képen Szalai Ferenc és Bálizs Mónika

Fotó: Fincza Zsuzsa

Ami a falu érdekeit illeti, a jövőbeli terveik sorában is szem előtt tartják: pályáznak például egy 4,5 milliós fűnyíró traktora, elvállalták ugyanis, hogy rendben tartják a templom jókora parkját, a fűnyírást eddig saját eszközeikkel végezték, a traktorral könnyebb lesz a dolguk, s másutt, közterületeken, egyedül élő idős, rászoruló falubelieknek is segíthetnek vele. S ha már lesz traktoruk, kell egy nagyobb mobil garázs, felszereléseiket (rendezvénysátor, aszalok, padok, főző alkalmatosságok) is ideálisabb helyen tarthatják. Vásároltak nagy hatótávolságú rádiókat - a forgalomirányításkor veszik hasznukat, főleg, hogy rendszeresen részt vesznek a megyei akciókban, például a Tour de Zalakaros kerékpáros verseny és a keszthelyi futóversenyek biztosításában. Az OPSZ "Takarítsuk ki az országot" jelszavú felhívásához csatlakozva sikeres szemétszedési akcióikért jutalmul kaptak egy drót - már 10-en megszerezték rá a drón-pilóta "jogosítványt" - az okos eszközt felderítésre használják.

Az autó és a két kismotor már régebbi "szerzemény", a legfrissebb a napokban birtokba vett utánfutó, amire pályázaton kapták a pénzt, a mobilgarázsra nyert összeget kiegészítette a települési önkormányzat, az alapját maguk betonozták, az épületet saját kezűleg rakták össze. A képen: a kocsiban Szalai Ferenc; mellette Gaál Katin és unokája, Janka; Nagy Attila; Bálizs Mónika és Gál Péter

Fotó: Fincza Zsuzsa

– A polgárőr autónk mellett van két kismotorunk, a gyalogos járőr szolgálatokat kiegészítendő szükségünk is van rájuk, hiszen minimum 50 kilométer az általunk rendszeresen ellenőrzött közutak hossza – hozzánk tartozik Pölöske bel- és külterülete az Öregheggyel, a horgásztavakkal, a "pusztákkkal": Barnakkal és Aliz-majorral együtt – részletezte Szalai Ferenc, de ezt már járőrtársával Bálizs Mónikával a falu végén található 3 híres platánfánál, amelyek állítólag 300 évesek, bár telepítésükről nincs adat. Szolgálat közben a járőrútvonalon mindig itt fordulnak meg, egy kicsit megállnak, hogy megcsodálják a faóriásokat. A közelben lakó Gaál Katalin Padovában látott hasonlókat, azok 200 évesek, de jóval kisebbek. Katalin egyébként az egész utcára büszke, szerinte ott élnek a legaktívabb, legvidámabb emberek, akiknek – szavaival éve: "egy napsugárral több jutott".

Nagy Attilával és Gál Péterrel már a művelődési ház parkjában, az említett mobil garázsnál találkoztunk, ők a két segédmotorral készültek szolgálatba. Gaál Katalin kis unokájával, Jankával kézenfogva érkezett, s mielőtt elindultunk a horgásztavakhoz egy kis frissítővel kínálta a csapatot.

Jó hasznát veszik a kismotoroknak is, hiszen az 50 kilométer hosszú járőrútvonalban erdei, mezei csapások is találhatók. A képen Szalai Ferenc és Bálizs Mónika a legfiatalabb tőzegtó partján

Fotó: Fincza Zsuzsa

A 750 fős Pölöskének több mint 10 százaléka polgárőr, a szépszámú fiatal mellett 3 külföldi állampolgárságú, a faluban birtokkal rendelkező taggal is büszkélkedhetnek, a közösségi életnek is részesei, Ronald Ermel például szolgálatot is vállal, de leginkább a támogatásokban jeleskednek. Támogatásra szerencsére a települési önkormányzat részéről is számíthatnak, igaz, a polgárőrök is részt vesznek a falu rendezvényein – amellett, hogy szolgálttal biztosítják annak zavartalan lebonyolítását. A pölöskei polgárőrök nem véletlenül népszerűek a lakosság körében, hiszen kérésre vállalják a temetések, lakodalmak vagy más családi események idején az üresen maradt házak szemmel tartását. Már készülnek a közös mikulásjáratra is, feldíszítik a hosszúplatós traktort, amivel házhoz viszik az ajándékot a falubeli gyerkőcöknek. Nem hiányoznak majd az adventi ünnepségekről sem, de a polgárőrök is meghívják rendezvényeikre a fél falut. Nagy ugyanis az "összefonódás" a civil szervezetek között, persze csak jó értelemben – mondták nevetve. Gál Péter és Nagy Attila a barátságot emelte ki, mint a közösségeket összetartó legerősebb kohéziós erőt, s barátok között a munkából is szívesen kiveszik a részüket. Mindenesetre decemberre még terveznek egy csapatépítő tréninget és jövőre szerveznek egy szakmai továbbképzést is.