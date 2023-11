Pénteken tartják a nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda kiemelt ünnepségét, a Patrocíniumot, melynek során a piarista rend alapítójáról, Kalazanci Szent Józsefről is megemlékeznek. A program 9 órakor a Felsőtemplomban kezdődik szentmisével, ezen a piarista rend magyarországi tartományfőnöke, Zsódi Viktor is részt vesz. Fél 11-től az oktatási intézmény tantermeiben versenytesztek várnak a diákokra, illetve megnyitják az interaktív kiállításokat is, amelyek 16 híressé vált egykori piarista diák életét mutatják be. Tizenegy órakor az ünnepi tortát szelik fel, délben a verseny eredményhirdetését tartják, 18 órától pedig öregdiák-találkozó kezdődik.