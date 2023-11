Minderről Hencsai Margit polgármester tájékoztatta lapunkat, hozzátéve, hogy a fenti cél mellett szándékukban állt még a méhészet jelentőségének megismertetése a gyerekekkel, valamint arra is rá kívánták irányítani a figyelmüket, hogy a méheknek milyen nélkülözhetetlen szerepük van az élet fenntartásában.

- Miután én magam is méhészkedem, önkormányzatunk is örömmel állt a kezdeményezés mellé – folytatta a polgármester. – A programba a második és a negyedik osztályos diákokat, valamint az óvodásokat, azaz összesen több, mint 80 gyereket vontuk be. Először levetítettük nekik a Méhecskék csodálatos világa című ismeretterjesztő filmet, majd a gyerekekkel a mézelő növényekről, a mézről és méhészeti termékekről, a méhek életéről, a beporzás szükségességéről beszélgettünk. Kérdéseikből érezhető volt, hogy a látott film felkeltette érdeklődésüket, nagyon sokat és okosan kérdeztek.

Lászlóné Csizmadia Éva kistermelő, a program lebonyolítója mindezt azzal egészítette ki, hogy méz kóstolására is lehetőségük nyílt a gyerekeknek a találkozó során, de a virágporral és a lépesmézzel is megismerkedhettek. A résztvevőket meg is ajándékozták, a gyerekek az Országos Magyar Méhészeti Egyesület jóvoltából a mézfogyasztást népszerűsítő kis mézes tasakokat, illetve az önkormányzat által biztosított Méhes-mézes kifestőt és könyvjelzőt vehették át. Lászlőné Csizmadia Éva azt is hozzátette: a programot a jövőben szeretnék még inkább kiterjeszteni, legközelebb már a teljes alsó tagozatot bevonják abba.