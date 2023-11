A szombat délutáni programot Pál Zoltán polgármester köszöntője nyitotta, a község önkormányzati vezetője arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy a közösség életében, annak alakulásában minden lakosnak szerepe van. Mindez vonatkozik azokra a német anyanyelvű betelepülőkre is, akik az elmúlt évek során beilleszkedtek, barátokra találtak, s így rendszerint a falu rendezvényen is jelen vannak.

- Bár Kerkaszentkirály lakossága is folyamatosan öregszik, a korfa itt még viszonylag kedvező képet mutat – mondta portálunknak a polgármester. – Az elmúlt esztendőben négy gyermek született a településen, régen volt már ilyen, ez is azt jelzi, hogy a fiatal családok is megtalálják számításukat nálunk. Az önkormányzat feladata, hogy mind a fiatalok, mind az időskorúak számára teremtse meg azokat az infrastrukturális és közösségi feltételeket, amelyekkel erősíthetik az itt élőkben a településhez való kötődést.

Hermán Kornélia, a felsőlakosi amatőr színjátszó csoport vezetője az előadás közben

Fotó: Gyuricza Ferenc

Pál Zoltán szerint ahogy az ember idősödik, egyre inkább igényli, hogy megkapja az odafigyelést, hogy foglalkozzanak vele. Az önkormányzat és a falu közössége ezt is biztosítani kívánja számukra, ezért is szervezték meg a szépkorúak ünnepnapját.

A polgármester köszöntőjét követően a Muravidékről érkezett felsőlakosi amatőr színjátszó csoport mutatta be Pikáns történetek című műsorát, majd az önkormányzat vendégül is látta a jelenlévőket.