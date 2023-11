A faluházban megtartott rendezvényen a helybéli gyermekek adtak műsort, majd az önkormányzat megajándékozta, illetve meg is vendégelte az ünnepelteket. Köszöntőjében a község polgármestere a fentieken túl arról beszélt, hogy napjaink változó világában is vannak állandó értékek, amik szemünk előtt kell, hogy lebegjenek. Ezek közé tartozik a szeretni tudás, a türelem, a tisztelet vagy a megértés, de a személyes kapcsolatok és a közösség összetartó ereje is. Vaspör önkormányzata ennek jegyében igyekszik minden évben megteremteni annak lehetőségét, hogy a falu közössége – megfeledkezve a napi gondokról – vidám hangulatban tudjon együtt tölteni egy kis időt, s a beszélgetések során a fiatalabb generációk tagjai köszönetüket fejezzék ki az idősebb lakóknak mindazért, amit a családjukért, a faluért és egymásért tettek.

- Az olyan események, mint amilyen a mai, lehetőséget teremtenek számunkra, hogy a köszöntés a hála és a köszönet kifejezésével párosuljon – mondta a polgármester. – Az önöktől kapott értéket, tudást és élettapasztalatot akkor becsüljük meg igazán, ha továbbvisszük, s majd ha eljön az ideje, mi is tovább adjuk az utánunk jövő generációk tagjainak.