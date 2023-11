A program megnyitóján Szabó Károly, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum (ZSzC) kancellárja arról is beszélt, Keszthely térségében a turizmus-vendéglátás húzóágazat, vagyis a VSZK minden képzése meghatározó jelentőségű a régióban.

A szakképzésben rejlő kiváló lehetőségekről beszélt a továbbtanulás előtt álló fiataloknak (b-j) Vizlendvai László, Szabó Károly, Fisli István és Csere András is

– Magyarországon e szakmákat tekintve akár jövedelemben, akár előrejutásban ugyanazok a lehetőségek várják a fiatalokat, mint külföldön – emelte ki Szabó Károly, aki azt ajánlotta a fiataloknak: tudatosan, az érdeklődési körüknek megfelelő képzési irányt válasszanak, amely később munkalehetőséget és biztos megélhetést jelent.

Szabó Károly: E szakmákban akár jövedelemben, akár előrejutásban ugyanazok a lehetőségek várják a fiatalokat, mint külföldön

Vizlendvai László, a ZSzC főigazgatója a szakképzésben rejlő lehetőségeket mutatta be előadásában, s szólt arról is: a centrum kilenc intézménye várja a fiatalokat Zalaegerszegen, Keszthelyen és Lentiben, s a nemzetközi versenyeredményeket tekintve a ZSzC országosan a harmadik helyen áll.

Vizlendvai László: A szakképzés vállalható választás

– A szakképzés vállalható választás, hiszen az úgynevezett „kékgalléros” szakemberek jövedelme ma már sok területen meghaladja a „fehérgalléros” munkavállalók keresetét. Emellett az ilyen típusú iskolák a jövő kihívásaira készítenek fel, méghozzá új struktúrájú, innovatív oktatással – sorolta Vizlendvai László, hozzátéve: a duális rendszerben a korábbiakhoz képest nagyobb arányú gyakorlati képzés szolgálja azt, hogy az intézményekből kikerülő fiatalok szinte azonnal egy-egy munkahelyi kollektíva teljes értékű tagjai legyenek.

Fisli István: A diákoknak ösztöndíj, egyszeri pályakezdési juttatás, a gyakorlati időre pedig fizetés is jár

Fisli István, a VSZK igazgatója az iskoláról szólva a technikumi és a szakképzési kínálatukat mutatta be, s a turizmus-vendéglátás ágazat szerteágazó lehetőségein túl beszélt a ma már egyre keresettebb fitness-wellness instruktor szakról is. Hangsúlyozta, a diákoknak a tanulmányi átlaggal együtt növekvő ösztöndíj, az első szakma megszerzése után egyszeri pályakezdési juttatás, a gyakorlati időre pedig fizetés jár. Mindez, jó tanulmányi eredmények esetén, a teljes képzés alatt akár 2,5 millió forintot is jelenthet. A direktor kiemelte, ma már sokan egy biztos szakma s az érettségi megszerzése után a felsőoktatásban folytatják tanulmányaikat.

Csere András szállodaigazgató is a VSZK-ból indult

Csere András, a Hotel Helikon igazgatója elárulta, ő is a VSZK-ból indult, így példája akár többeket inspirálhat, de itt végzett Könnyid László, a magyar turizmus első embere is. Elmondta, a szálloda dolgozóinak mintegy 80 százaléka ide járt, és a jövőben is várnak jól képzett szakácsokat, cukrászokat, pincéreket.