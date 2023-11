Az akció részleteiről kedden reggel a kertvárosi Szent József Közösségi Házban tartottak tájékoztatót.

Tavaly a Civil Központok országos hálózata a kárpátaljai települések magyar intézményeinek támogatására szervezett gyűjtést. A zalaiak adománya a 16 ezer lakosú, Huszthoz közeli Viskre került, ahol magyar óvoda és iskola működik, ami egyre ritkább, pedig ez az anyanyelv megtartásának az egyik feltétele. A háború kezdete óta az óvodába járó gyermekek létszáma a korábbi százról negyvenre csökkent, három óvodai dolgozó pedig megözvegyült, jellemezte a helyzetet Horváth Rita, a zalai Civil Központ vezetője. Mint mondta, a zalai civilek ez évben is a Mustármag Óvodát támogatják, és ehhez összefogtak a kertvárosi plébánia Karitász csoportjával. Utóbbi vezetője, dr. Sárközi Violetta arról számolt be, hogy jeles alkalmakhoz, adventhez, nagyböjthöz, illetve iskolakezdéshez kapcsolódva évente szerveznek gyűjtést a Kertvárosban élő rászorulók számára. Ezzel 45-55 családot, 200 személyt tudnak segíteni tartós élelmiszerekkel, készpénzzel.

Mint elhangzott, a viski óvoda számára most higiéniai szereket gyűjtenek a tisztálkodáshoz, tisztításhoz, fertőtlenítéshez, ezen kívül az élelmezéshez, főzéshez várnak alapanyagokat. A gyermekeket pedig kis méretű, jó állapotú játékokkal és mesekönyvekkel szeretnék meglepni, sorolta Horváth Rita.

Molnár János plébános azt emelte ki, hogy a karitatív akciót épp a templom felszentelésének évfordulóján hirdették meg. A két szervezet tevékenységében az isteni gondviselés nyilvánul meg a jószándékú emberek cselekedetein keresztül, fogalmazta meg.

Az adományokat a Civil Központ Kossuth utca 47-51. szám alatti irodájában fogadják hétfőtől csütörtökig 9-16 óra és pénteken 9-12 óra között. Azt kérik, hogy aki, a viski óvodát támogatja adományával, ezt tüntesse fel a csomagon. A Szent József Közösségi Házban pedig mostantól három héten át lehet leadni az adományokat, szerdán 16-18 óra, míg pénteken 14.30-16.30 között.

A tájékoztató résztvevői: a Civil Központ munkatársai, Ács-Darabos Noémi, Kiss Gabriella, Horváth Rita, valamint dr. Sárközi Violetta és Molnár János

Fotó: A szerző