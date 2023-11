A találkozóra érkező dr. Kocsis Máté, a FIDESZ parlamenti frakcióvezetője a sajtónak elmondta, a Zalaegerszegen jó irányba mennek a dolgok, erre a zalaegerszegiek büszkék lehetnek, amit érdemes folytatni. Ezzel szemben az EU-ban inkább a problémák sokasodnak, mondta, például a migráció és a COVID, a háború rossz kezelése, a hibás szankciós politika, s hozzátette, az EU soha nem a békét képviselte. Ezért szeretnének ott is változást elérni.

Vigh László országgyűlési képviselő az est kezdete előtt azt hangsúlyozta, hogy a kétféle választás menetéről időben és pontosan kell tájékoztatni a polgárokat, ennek egyik formája a zalaegerszegi kötetlen eszmecsere. A képviselő a települési fejlesztésekről szólva hangsúlyozta, bármilyen politikai meggyőződésűek élnek egy-egy községben, városban, a települési fejlesztések egyformán szolgálják mindannyiukat.

-Az elmúlt hónapokban minden választókerületben külön-külön találkoztunk az érintett önkormányzati képviselőkkel közösen az adott városrészben a munkánkat segítő aktivistákkal és támogatókkal, most együtt töltünk egy estét, amely az előttünk álló feladatok mellett az eddigi sikeres munka köszönete is" - mondta lapunknak Balaicz Zoltán polgármester, a FIDESZ zalaegerszegi szervezetének elnöke, aki egyben a 2024-es önkormányzati választás polgármester-jelöltje. - A felkészülési folyamat részeként közös rendezvényre hívtuk az összes zalaegerszegi segítőnket. A rendezvényen több mint 600-an vesznek részt. Jelen van a 12 önkormányzati választókerület képviselője: Domján István, Németh Gábor, Dr. Káldi Dávid, Böjte Sándor, Gecse Péter, Bali Zoltán, Szilasi Gábor, Makovecz Tamás, Galbavy Zoltán, Bognár Ákos, Orosz Ferencé, Herkliné Ebedli Gyöngyi, akik valamennyien újraindulnak a választáson. - Már 2008 óta szervezzük meg ezt az eseményt, hiszen fontos, hogy az aktivistáinkkal széles körben is találkozhassunk, tette hozzá Bali Zoltán alpolgármester, a FIDESZ zalaegerszegi kampányfőnöke.