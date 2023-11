Az Alaptörvény elmúlt évi 11. módosításával a parlament arról döntött, hogy az általános önkormányzati választás eddigi októberi időpontját áthelyezik, és azt az európai parlamenti választással egy időben tartják meg, idézte fel dr. Dukai Miklós a fórum előtti sajtótájékoztatón. Mint fogalmazott, miután az európai parlamenti választásra 2024. június 6–9. között kerül sor, a magyarországi önkormányzati választás várhatóan június 9-én lesz. Ez az időpont akkor válik érvényessé, amikor azt a köztársasági elnök kitűzi.

Az államtitkár jelezte, ahogy már két alkalommal, úgy 2024-ben is öt évre választják meg a polgármestereket és a képviselő-testületi tagokat. Felhívta a figyelmet arra, hogy a június 9-e és október elseje közötti négy hónap jogi értelemben nem lesz átmeneti időszak. Tehát a 2019-ben megválasztott polgármesterek és képviselők kitöltik mandátumukat, a június 9-én megválasztottak pedig október elsejével kezdik meg munkájukat az új ciklusban. Dr. Dukai Miklós továbbá kiemelte, hogy 2024-ben közel 1050 milliárd forintot biztosítanak működésre az önkormányzatoknak. A rezsivédelmi alapból ezen felül 83 milliárd forintot az orosz–ukrán háború és az elhibázott brüsszeli szankciók miatti energiaár-emelkedés ellensúlyozására. A minimálbér és a garantált bérminimum várható növeléséhez igazodva jövőre is lesz béremelés, és az óvodapedagógusok bérét is rendezik.

Dr. Dukai Miklós: Közel 1050 milliárd forint működésre jövőre az önkormányzatoknak

A vármegye 2. számú választókerületéhez tartozó települések polgármesterei számára ez volt a harmadik, állami felső vezető részvételével zajlott fórum. Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő elmondta, tavaly Gyopáros Alpár kormánybiztos volt vendégük a Magyar falu program kapcsán, amelyben körzete 100 települése közül 98 érintett. Idén, az első félévben V. Németh Zsolt államtitkár a víziközművek témájában tartott tájékoztatót. A mostani fórummal kapcsolatban kiemelte, a jövő évi önkormányzati választás miatt az átlagosnál sűrűbb időszak előtt állnak a helyhatóságok, ezért nagyon jelentős, hogy Dukai Miklós államtitkár személyében a legszakavatottabb felső vezetőtől kapnak tájékoztatást.

A fórumra a választókerület szinte valamennyi polgármestere eljött

Dormán Miklós, a házigazda település, Zalaszentiván polgármestere méltatta, hogy a kormány a rezsialapból igyekszik az önkormányzatokat segíteni az energiaárak miatt megemelkedett költségeik finanszírozásában.