Idén április és október között rendhagyó helyszínekre költöztek a programok, hiszen az északi véderdőben, valamint az egregyi múzeumkertben várták az érdeklődőket a szervezők: a turisztikai nonprofit kft., valamint a Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, továbbá Hévíz önkormányzata.

A programsorozat elemeit gyerekszínházi előadások, a több korcsoport számára szervezett ismeretterjesztő geobotanikai túrák s az erdei koncertek adták, emellett volt pART erdőtárlat, illetve egy három napos ökofesztivál, összegzett Pálffy Tamás, a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, elárulva: tavasztól őszig összesen 77 művészeti, kulturális vagy ismeretterjesztő rendezvényt szerveztünk, s ezekkel 1500 embert sikerült megszólítanunk.

Forrás: ZH

Hozzátette, kiemelt fontosságú volt, hogy a szervezők, az előadók és a nézők se avatkozzanak bele visszafordíthatatlanul a környezet rendjébe, éppen ezért az erdei eseményekhez nem készült színpad, se nézőtér, s a projektben csak hosszú távon fenntartható, ökotudatos eszközök szerepeltek. A programok természetes díszletét az erdő hangjai, fényei adták.

– A teljes projekt a low impact szemlélet jegyében valósult meg, hiszen a legfontosabb célunk az volt, hogy az ember és a természet kapcsolatát elmélyítsük. Az egregyi ökofesztiválon több mint 20 különböző helyi és környékbeli civil szervezet mutatkozott be és tartott interaktív programokat, például természetfilmeket vetítettünk, mindenmentes ételek készültek, beszélgettünk az ökotudatosságról és a testi-lelki egészségről – sorolta az igazgató.

Papp Gábor, Hévíz polgármestere kiemelte: a fürdőváros ezzel a rendezvénysorozattal bebizonyította, hogy sikeresen ötvözhető a környezettudatos szemlélet, az ökoturizmus és a minőségi programkínálat.

– Hévíz újra egyedi ötletekkel tudott előrukkolni, amelyek nemcsak formabontók voltak, hanem arra is lehetőséget teremtettek, hogy más nézőpontokból mutassuk be a várost és a Véderdőt, s az emberek megtapasztalják, mennyiféle módon lehet használni akár egy természetvédelmi területet is – összegzett Papp Gábor.

Pálffy Tamás, a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője szerint mindez fontos lépés ahhoz, hogy Hévíz valóban fiatalos, tudatos és zöld város legyen, ahol a turizmus jól ötvözhető a környezettudatos szemlélettel.