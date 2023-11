A Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége Nagykanizsai Hadigondozottak Klubja és a Zala Vármegyei Honvéd Hagyományőrző Egyesület csütörtökön, halottak napján megemlékezést tartott a Tripammer utcai köztemetőben. A Doni emlékműnél Gerencsér József, a klub elnöke elmondta: mindenszentek napján a családtagok előtt hajtanak fejet, most pedig a háborúkban elhunytak előtt, akikre már nagyon kevesen gondolnak. A főhajtáson részt vett Balogh László (képünkön) polgármester is, aki emlékezőbeszédében a doni tragédiáról szólva kiemelte: idegen földön négyszer annyi ember veszett el, mint a mohácsi csatában. Kötelessége mindenkinek emlékezni rájuk is.