A Várkertben álló mementónál Manninger Jenő polgármester, miután idézett a Nobel-díjas Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin, a talán legismertebb Gulag-fogoly Ivan Gyenyiszovics egy napja című világhírű regényéből úgy fogalmazott, az író önmagáról mintázott főhősének sorsában ott láthatjuk a több mint 15 millió rab szenvedését, köztük „a mintegy 700 ezer hadifogolyként deportált, vagy a felszabadításnak hazudott szovjet megszállás alatt akár az utcáról is ártatlanul málenkij robotra hurcolt nemzettársunk sorsát”.

A megemlékezés végén a résztvevők megkoszorúzták a Várkertben álló mementót, s elhelyezték az emlékezés mécseseit, képünkön Manninger Jenő és Vozár Péterné alpolgármester

Fotó: Péter B. Árpád

Emlékeztetett, az összes fogva tartott tizede s közülük a magyarok fele számára nem volt visszatérés: belehaltak a megpróbáltatásokba, szervezetük nem bírta a folytonos verést, a fagyot, az éhséget és a betegségeket. Úgy folytatta, hiába várták őket az itthon maradt családtagok, idegen földben, sokan jeltelen sírban nyugszanak.

Babos Dániel felelevenítette a hét évtizeddel ezelőtt borzalmakat

Fotó: Péter B. Árpád

– Ma mindannyiukra tisztelettel emlékezünk és a kommunizmus áldozatainak kijáró megbecsüléssel gondolunk azokra is, akik Sztálin halála után, éppen hetven esztendeje végre hazatérhettek. Közöttük volt Rózsás János nagykanizsai író, akiről Szolzsenyicin a Nobel-díj átvételekor maga is említést tett. Ő nemcsak saját rabságának megélt szenvedéseit vetette papírra, hanem másokét is összegyűjtötte. Nagy művében, a két kiadásban megjelent Gulag lexikonban négyezer, majd további nyolcszáz magyar fogoly adatait gyűjtötte össze, megóvva őket a feledéstől – mondta Manninger Jenő.

Mellette a keszthelyiek különösen hálásak lehetnek a Közösségi értékekért egyesület tagjainak, akik 2016-ban a város elhurcolt polgárainak állítottak méltó emléket a Várkertben lévő, neveket tartalmazó táblával, amely előtt minden esztendőben fejet hajtanak a közösség tagjai, tette hozzá a polgármester.

Dr. Csider Sándor saját versével emlékezett a Gulag áldozataira

Fotó: Péter B. Árpád

Manninger Jenő úgy zárta beszédét, „az áldozatok sorsa megemlékezésre, a hazatérteké méltó megbecsülésre kötelez bennünket, s egy nagy feladatot is ró ránk: együtt kell tennünk azért, hogy ilyen szörnyűség, a kommunista diktatúra Gulagot, Recsket hozó, gyilkosságokkal, emberek megnyomorításával, ellehetetlenítésével járó rémuralma soha többé ne térhessen vissza”.

A megemlékezésen dr. Csider Sándor író-költő, egyetemi tanár saját versével emlékezett az áldozatokra, majd Babos Dániel, a Vajda-gimnázium diákja felelevenítette a hét évtizeddel ezelőtti borzalmakat, amely után a résztvevők koszorúkat, mécseseket helyeztek el az emléktáblánál.