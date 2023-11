A projekt zárását csütörtökön tartották a városházán, az eredményekről Bali Zoltán alpolgármester tartott tájékoztatót.

A gyalogos- és kerékpárosbarát belváros közlekedési feltételeinek megteremtése hivatásforgalmi kerékpárutak fejlesztésével és a Kosztolányi Dezső út kétirányúsításával című projekt az Európai Unió által finanszírozott Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) valósult meg, derült ki Bali Zoltán alpolgármester szavaiból. Az összesen közel 2,6 milliárd forint értékű beruházásokkal 5,6 kilométer hivatásforgalmi kerékpáros létesítmény készült el és 1300 méteren kéitrányúvá vált a közlekedés a Kosztolányi utcában. Mindezek eredményeként a városközpontból kerékpáron biztonságosan megközelíthető az olai városrész, valamint a déli ipari terület, illetve hamarosan már a botfai városrész is.

A projekt zárásán Bali Zoltán tartott tájékoztatót

Bali Zoltán szólt arról is, hogy jövő évben kezdődhet a Teskándra, valamint Csácsba és Bozsokra vezető kerékpárút építése. Tegyük hozzá, közben elkészültek az idegenforgalmat is szolgáló útvonalak, ezek Zalalövő és Zalaszentiván irányába vezetnek.

Ezeket is számítva négy év alatt, 2019 óta a városban a kerékpáros, illetve kerékpározható utak hossza 20,8 kilométerrel gyarapodott.

Az alpolgármester felidézte, hogy a most záruló projekt fő elemeit már 2014-ben meghatározták. Először a belvárosi, illetve délre vezető hivatásforgalmú kerékpárutakat tervezték meg. Ezt követte 2016-ban a Kosztolányi utcát érintő tervek kidolgozása

Mindezekkel Zalaegerszeg olyan komplex, a fenntartható közlekedést segítő beruházást valósított meg, amely a belváros tehermentesítését, forgalomcsillapítását és a kerékpáros közlekedés infrastrukturális fejlesztését is magába foglalta, szögezte le.