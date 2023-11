Az estebéddel egybekötött rendezvényen az Orfeum Vándorszínpad művészei, valamint a mulattató énekes, Postás Józsi szórakoztatta a jelenlévőket. Műsoruk előtt Béres László polgármester mondott beszédet, amelyben köszönetét fejezte ki az érintetteknek mindazért, amit a családjuk és a település érdekében tettek, illetve bölcsességük és élettapasztalatuk birtokában még ma is vállalnak.

- Köszönet az odaadó, áldozatos munkáért, amivel hozzájárultak, hogy a település jövője biztosított legyen – emelte ki a polgámester. – Mindent megtettek, s megtesznek ma is azért, hogy gyermekeik, unokáik lakhatási és életkörülményei jobbak legyenek. Köszönet önöknek azért is, mert a jövőt építő tevékenységükkel nemcsak a település, hanem a közösen fenntartott intézmények megmaradásához is jelentősen hozzájárultak.

A rendezvény keretében Béres László és Pappné Varga Angéla aljegyző külön köszöntötték a község legidősebb lakóját, a 93 esztendős Varga Józsefet, míg a falu legidősebb hölgy polgárát, a 92 éves Sipos Ilonát otthonában keresték fel, hogy átadják számára az önkormányzat ajándékát.