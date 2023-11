A társaság - melynek alapítása Major-Zala Lajos író nevéhez fűződik - idei konferenciáján a megadott témához kapcsolódóan tartott előadást dr. Anda Angéla egyetemi tanár, dr. Gyimesi Endre irodalomtörténész, Gulyás Adrienn nőtörténettel foglalkozó kutató, Komáromi Csaba, Várkonyi Nándor életművét megismertető történész és Kardos Laura művészettörténész. Korábban a szív, az erény, a remény, az empátia, a barátság is szerepelt a körbejárandó témakörök között, az előadások pedig könyv alakban is napvilágot láttak.

A konferencia résztvevői a Szendrey Júlia emlékháznál

Fotó: Csokonai Társaság

A társaság tagjai megemlékeztek a két konferencia közt elhunyt tagokról, megkoszorúzták Csokonai Vitéz Mihály hévízi szobrát. Két folyóiratról, a Tempevölgyről és a Hévízről is kapnak tájékoztatást a résztvevők, majd könyvbemutatókra került sor. A résztvevők hallhattak Kukorelli István Három István, három nemzeti ünnep, három példakép című kötetéről, melyet Simon Attila, a herendi porcelángyár vezérigazgatója, Kukorelli tanítványa mutatott be. Farkas Gyöngyi Márciusi ifjak a Kádár-korban című könyvét Katona Csaba történész recenzálta, szintén ő szólt Zób Viola: Keszthely serfőzdéje című kötetéről. A Beszélő Veszprém című és Szántó Endre: Hévíz története 7. című kiadványt Tar Ferenc ajánlotta. Dr. Dióssy László volt veszprémi polgármester kötetét a szerző maga mutatta be, felhívva a figyelmet arra, hogy egy "hangos képeslapon" található QR-kód segítségével letölthető a kiadvány. Szerepelt a könyvbemutatók között dr. Ódor László Túlélők – Egy török magyarrá térése a 16. században című idén megjelent kötete is.

Dr. Katona Csaba történész, Nagy Pál Párizsban élő író, a Párizsi Magyar Műhely szerkesztője és Tar Ferenc

Fotó: Csokonai Társaság

Levetítették Nóvé Béla Patria nostra című filmjét, amely 56-os magyar menekült kamaszoknak a Francia Idegenlégióban töltött idejét taglalja. Szendrey Júlia szülőházát is felkeresték a konferencia résztvevői, majd Fenékpusztára kirándultak.

A Társaság tagjai Fenékpusztán

Fotó: Csokonai Társaság

A Társaság elnöksége tisztújítást tartott a konferencia idején, Tar Ferenc elnök tíz év után adta át a stafétabotot dr. Sziklay Cs. Mónika irodalomtörténésznek, az MTA kézirattára munkatársának, a nemrég elhunyt Bokányi Péter helyére pedig dr. Ódor László volt svájci nagykövetet, a Corvinus Egyetem professor emeritusát választották. Az elnökség tagja még dr. Katona Csaba történész, Zalán-Lipák Judit költő és Vajna Ádám költő, szerkesztő.