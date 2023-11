Minderről Gyarmati Antal polgármester beszélt, aki azt is hozzátette: még 2021 elején nyújtottak be sikeres pályázatot a területi operatív programhoz, a kiviteli munkálatok pedig 2022 decemberében kezdődtek meg.

- Városunk a Zala völgyében fekszik, két oldalról is dombok határolják, és ennek a speciális fekvésnek okán csapadékos időszakban jelentős mennyiségű víz zúdul a település gerincére – mondta Gyarmati Antal. – Ennek a vízmennyiségnek a kezelését kellett megoldani, hiszen a Kossuth és Petőfi utcákban lakók, de a település más pontjain élők is sokat küzdöttek a vízzel.

A projektet részletezve a polgármester kiemelte: az eredetileg elnyert összeg nem volt elegendő az összes tervezett munka elvégzésére, ezért pótigénnyel éltek, s további 42 millió forintot kaptak. Így összesen 192 millió forintos támogatással valósulhatott meg a fejlesztés.

Vigh László, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy az éghajlatváltozás miatt egy több települést érintenek az olyan villámárvizek, amelyek kezelése szinte lehetetlen feladat. A zalalövői projekt elsődleges feladata a normál időszakban a csapadékvízelvezetés biztosítása, de az említett katasztrófahelyzetek hatásának csökkentését is remélik tőle, hiszen így óvhatják meg az emberéletet, védhetik az ingatlanokat, tárgyi javakat.

Pácsonyi Imre, a Zala vármegyei közgyűlés alelnöke szerint rendkívül népszerű pályázati program volt a csapadékvízelvezető rendszerek fejlesztése, hiszen a területi operatív program felhívására Zalából közel hatvan kérelmet nyújtottak be a települések. A rendelkezésre álló forrás eredetileg azonban az egymilliárd forintot sem érte el, ezért látva az igényeket – a szerencsésen alakuló körülményeknek is köszönhetően – a pénzügyi keretet végül 6,5 milliárd forintra sikerült módosíttatni. Így mintegy ötven településen sikerült fejleszéstéseekt megvalósítani, illetve néhány projekt kivitelezése még jelenleg is folyamatban van.