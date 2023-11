A közösségi házban tartott találkozón Bérczes Tivadarné, a klub vezetője sikeres programokról adhatott számot: méltóképpen megemlékeztek a nemzeti ünnepekről, több vidám klubdélutánt tartottak, 8. alkalommal is megrendezték a Szépkorúak dalostalálkozóját. Szivárvány Népdalkörük számos fellépésen bizonyította tudását - nem véletlenül kapták meg idén a KÓTA Aranypáva díjat, és értékelték Kiemelt Nívódíjjal felkészültségüket a XIV. Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntőjében. A Márton-napot eddig szinte minden évben többféle szertartással ünnepelték, az idén megengedhetik maguknak, hogy a takarékosságot szem előtt tartva a hagyományos lakoma helyett szerényebb uzsonnával tisztelegjenek a szent püspök emléke előtt.

Simon József Szent Márton legendája mellett a naphoz fűződő falusi hagyományokról is szólt

Fotó: Fincza Zsuzsa

A szerénység amúgy Márton püspök erényei közül sem hiányzott, hiszen nem vágyott a magas hivatalra, piedesztálra emelése elől az ólba, a ludak közé bújt, ám azok gágogásukkal galádul elárulták - a legenda részleteit Simon József, az alapítvány elnöke osztotta meg a nyugdíjas hallgatósággal, emlékeztetve őket arra is, hogy anno faluhelyen a Márton-nap a "betakarodás" végét, a mezei munkák befejezését jelentette, amikorra a tavasszal kelt libák meghíztak, s a libapecsenye mellé a gazda az új borából tett asztalra. Ebben a besenyői Márton-napi találkozón sem volt hiba: Németh Jenő idei vörös- és fehérborával kínálta a klubtársait.

Gecse Péter elismerően beszélt a civil szervezetek, köztük a besenyői nyugdíjas közösség egymást támogató munkájáról is

Fotó: Fincza Zsuzsa

– Dicsérendő, amikor a kis közösségek minden alkalmat megragadnak arra, hogy minél több időt töltsenek együtt. Törődnek egymással, figyelnek társaikra, így segíteni tudnak, ha kell – fogalmazott Gecse Péter, Zalaegerszeg alpolgármestere, a településrészi önkormányzat vezetője. Büszke rá, tette hozzá, hogy a mozgalmas közösségi élet a hozzá tartozó cirka 3000 lakosú Páterdomb, az 1800 lélekszámú Zalabesenyő és a közel 960 lakost számláló Botfa civil kollektíváit egyaránt jellemzi, jeleskednek a sport, a kultúra, a hagyományőrzés területén. Bár őrzik saját arcukat, olyan programokat is szerveznek, amelyeken szép számmal részt vesznek más városrészben élők is. Zalaegerszeg-szerte népszerűek a botfaiak túraprogramjai, a páterdombiak Oncsa-keresztnél tartott búcsúja, a besenyőinek dalostalálkozója vagy éppen a táncházzal, tűzugrással egy bekötött szentivánéji mulatság is.