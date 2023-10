A programon a városvezető beszédében emlékeztetett, a városban 35 éve intézményesült a gondviselő elkötelezettség, hiszen ekkor nyílt meg a Sörház utcában az idősek otthona, amely 15 éve költözött jelenlegi helyére, a Csók István utcába.

– Hiszem, folyamatosan dolgoznunk kell azért, hogy jobban felszerelt otthonban tölthessék az ide beköltözők nyugdíjas éveiket. Ezt a célt szolgálja a tetőtéri szobák jövő évre tervezett megújulása is. Fontosnak tartom, hogy a lakók számára a pihenés, illetve a szabadidő aktív eltöltése is biztosított legyen, mint ahogyan a 100 idős polgárunknak naponta meleg ételt kínáló szociális étkeztetés és a nappali ellátás minőségére is gondosan ügyelünk – mondta el Manninger Jenő.

A keszthelyi idősek otthonában Tál Zoltán, a Fő téri templom plébánosa felidézte: az elmúlt években többeknek is megünnepelték közösen a századik születésnapját, majd azt kívánta a jelenlévőknek: „legyünk fény és világosság, s adjunk hálát a környezetünkben élőkért, a szobatársainkért, a nővérekért, mindazokért, akik gondoskodnak rólunk”.

– Fáradni kell azért, hogy mi magunk is felemeljük a fejünket és észrevegyük a környezetünkben a szépet, az értéket és a jót – folytatta Zoltán atya. – Legyünk egymás számára fontosak, s hálásak mindazért, amit kapunk, s amit időskorunkban még egymásnak adhatunk.

Az otthon lakói verses, zenés-táncos programmal ünnepelték az idősek hónapját Fotó: Belovári András

Királyné Domaházi Csilla intézményvezető arról is szólt, az itt dolgozóknak sokan példát adnak a bentlakók közül.

– Van minta előttünk: mivé válhat egy ember, még akkor is, ha mindene fáj. És sokakon tükröződik, a nehézségek ellenére jó megélni ezt a kort – szögezte le az egyesitett szociális intézmény első embere.