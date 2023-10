Kövesi Csaba személyesen is részt vett annak a mentőakciónak a koordinációjában, amely révén a magyar csoportot végül sikerült kimenteni a terrortámadástól sújtott közel-keleti országból. Ott volt a Liszt Ferenc repülőtéren is, amikor a turistákért kiküldött repülőgépek landoltak. Tapasztalatairól lapunknak is beszámolt.

- Magyarországról rendszeresen utaznak ki szabadkeresztény zarándokok Izraelbe, hogy felkeressék azokat a helyeket, ahol Jézus járt – mondta Kövesi Csaba. – Az egyik ilyen zarándokcsoportnak volt a vezetője a sógorom. Mintegy 130 fővel volt kint, akik közül negyvenen már pénteken hazautaztak, de 92 roma személy, köztük 10 gyermek úgy döntött, hogy egy napot maradnak még. Ők tehát azon a szombati napon indultak volna, amelyiken Izraelt támadás érte.

A zalalövői férfi azt mondja, a jellemzően Pest vármegyei, azon belül is főleg ceglédi, valamint hodászi és máriapócsi lakosokból álló magyar csoport tagjai már kint voltak a repülőtéren, amikor szembesültek vele, hogy az Izraelt sújtó tragikus események miatt törölték a járatukat. Sógora ekkor hívta fel őt, hogy segítséget kérjen tőle.

- Annyit mondott a telefonba, hogy kitört a háború, s tudunk-e tenni valamit annak érdekében, hogy hazajussanak – folytatta Kövesi Csaba. – Azonnal jeleztük Sztojka Attila roma kapcsolatokért felelős kormánybiztosnak a történteket, aki értesítette a Külügyminisztériumot. Tőlem annyit kértek, hogy maradjak folyamatosan kapcsolatban a csoporttal, s igyekezzem őket nyugtatni, illetve továbbra is informálódjak a helyzetükről. Közben az ottani magyar konzul szintén felvette velük a kapcsolatot, ő is nagyon szívélyes és segítőkész volt.

Az Izraelben rekedt magyaroknak felajánlották, hogy akár a szállodájukba is visszatérhetnek, de ha úgy látják jónak, akkor maradjanak a repülőtéren. A csoport tagjai ebben a kérdésben megosztottak voltak, egy részük kényelmi szempontok miatt visszament volna, míg a többiek biztonságosabbnak látták a repülőteret. Kövesi Csaba is azt tanácsolta nekik, hogy maradjanak, ám egy részük mégis a visszatérés mellett döntött. Éppen indulni akartak volna, amikor az izraeliek elrendelték a légiriadót. A repülőtéren szolgálatot teljesítő biztonsági személyzet mindenkit azonnal beterelt az óvóhelyre.

- Innentől már nem volt kérdés, hogy maradnak a repülőtéren – folytatta Kövesi Csaba. – Azt tudni kell, hogy Izraelben csak akkor adnak ki engedélyt egy épületre, ha óvóhely is készül hozzá. Ez a magánházakra és a középületekre is érvényes. A repülőtéren azt is megtudták, hogy nincs légtérzár Izrael felett, azért rekedtek kint, mert az a társaság, amelynek a járatával repültek volna, a támadás hírére azonnal hazarendelte, azaz kivonta gépeit a közel-keleti ország területéről.

A repülőtéren tartózkodó magyar csoport tagjainak még két további alkalommal kellett óvóhelyre menekülniük. Közben az ellátásukról is gondoskodni kellett, hiszen a legtöbben szinte az összes pénzüket elköltötték hazaindulás előtt, így élelmet sem tudtak maguknak venni, hiszen az étkezés a repülőtéren kimondottan drága. Kövesi Csaba ebben is Sztojka Attila kormánybiztos segítségét kérte.

- A kint rekedt barátaink mintegy 38 órát töltöttek alvás nélkül, folyamatos félelemben a repülőtéren – sorolta tovább Kövesi Csaba. – Közben a Külügyminisztérium szervezte a kimenekítésüket, aminek eredményeként vasárnap hajnali negyed 3-kor két repülőgép leszállhatott Budapesten. Összesen 215 főt hoztak haza, köztük a sógorom vezette csoport tagjait. Többeknek könny tolult a szemébe, amikor a Liszt Ferenc repülőtéren megláttak bennünket, amit én az állandó remegés utáni megnyugvásnak tudtam be. Azt is elmondták, éppen csak felszálltak a gépeik, amikor a repülőtér felett is megjelentek a fénycsóvák, vagyis azt is elérte a támadás. Csakis a jó Isten kegyelmének, az imáinknak és a magyar kormány segítségének köszönhető, hogy épségben hazatért mindenki.

Kövesi Csaba azt is elmondta, bár Izraelben folyamatos feszültség tapasztalható a zsidó és az arab lakosok között, s időnként szórványos lövöldözésekre is volt példa, de ilyen mérvű atrocitásra, mint ami az elmúlt hét végén történt, senki sem számított. Utólag visszagondolva a kiutazó magyarok beszámolóira azonban úgy látja, régóta elfojtott indulatok szabadulhattak el.

- Körülbelül két hete mesélték egy Betlehemben járt csoport tagjai, hogy kipával a fejükön keresték fel az ottani szent helyeket, amit akkor sem vettek le, amikor a szálláshelyük közelében, a muzulmán negyedben gyalogos városnézésre, illetve bevásárlókörútra indultak – idézte vissza a hallottakat. – Nem is értették, hogy a járókelők miért rázzák feléjük folyamatosan az öklüket, illetve mutatják, hogy elmetszik a torkukat, amíg valaki fel nem világosította őket, hogy arrafelé folyamatosan perzselődik, ősidők óta benne él az egymás iránti gyűlölet az emberekben.