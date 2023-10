Mihály Péter : “Színházi értelemben szinte minden Zala vármegyéhez, a Hevesi Sándor Színházhoz köt s egyik legfőbb vágyam, hogy olyan “játékosa” lehessek e csapatnak, aki ugyan több helyen és több területen is igazolta tehetségét vagy szorgalmát, de sosem igazolt máshová. Itt lettem színész, itt lettem rendező, itt lettem férfi, itt lettem apa, itt lettem tanár, itt lettem műsorvezető : itt lettem az ami vagyok s remélem itt válhatok majd azzá, aki egykor leszek !“

Mihály Péter immár 24. évadját kezdi meg a régió egyetlen professzionális kőszínházi társulatában. Markáns alkotó, markáns személyiség, felismerhető játékstílus, felismerhető színházeszmény jellemzi. A “Legyetek Szeretettel” c. filmsorozat egyik főszereplőjeként a kamera előtt is letette névjegyét. Legfontosabb színházi munkái -a teljesség igénye nélkül- Moritz a Tavasz ébredésében, a Liliomfi címszerepe, Az ügynök halála Biff-je, vagy épp a legutóbbi, 3 díjjal is jutalmazott “Stanley” alakítás a Vágy villamosából. Rendezéseiből a számos mélyreható ifjúsági produkció mellett mindenképp kiemelendő Molnár Ferenc Liliom-ja , az idei évadban pedig a kortárs zalai szerző, Szálinger Balázs : Becsvölgye c. színművét állítja majd színpadra.

A teártum világán illetve drámapedagógiai előadásain kívül rendszeresen találkozhatunk vele gyermekkoncerteken, fesztiválok , rendezvények konferansziéjaként. Egyik alapítója a Nagykanizsai Piarista Gimnázium drámatagozatának, másodmagával életre hívója a Vers a Parton/Vers a Peronon programsorozatnak, de elévülhetetlen érdemei vannak a Hevesi Sándor Színház működési költségeihez jelentős mértékben hozzájáruló pályázatok megírásában is.

Példás, a művészvilágban szinte irigylésre méltó családi életet él feleségével Eszterrel valamint 4 csodás gyermekükkel : Adéllal, Hubával , Hangával és Regővel.

Szavazzon >>